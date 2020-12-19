İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı.

BBCTürkçe’nin haberine göre Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini söylüyor.

Johnson, daha önceki açıklamalara benzer bir şekilde bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu olmadığını aktardı.

YENİ TÜRLE İLGİLİ NELER BİLİNİYOR? *

Popular Science Türkiye‘nin aktardığı habere göre İngiltere Sağlık Bakanlığı Sekreteri Matt Hancock bu yeni suşun daha ölümcül olduğunu veya aşılara dirençli olduğunu akla getiren hiçbir bulgu olmadığını fakat daha bulaşıcı olabileceğini söylemişti.

Fakat bilim insanları, Hancock’un bahsettiği koronavirüs çeşidi hakkında daha fazla şey öğrenilene kadar sakin olunması çağrısı yapıyor.

Haberin bir bölümü şöyle: “Tüm virüsler gibi koronavirüs de zamanla mutasyon geçiriyor. Bu yüzden bilim insanları, salgının başlangıcından beri düzenli olarak koronavirüs numunesi topluyor ve virüsün nasıl değiştiğini takip ediyor.

Birmingham Üniversitesi’nde genombilim profesörü olan Alan McNally’e göre İngiltere genelindeki test laboratuvarları, bu yeni virüsü son birkaç haftada “toplamış”. “Bu suşa karşı sakin ve mantıklı bir bakış açısını sürdürmek önem taşıyor. McNally, “Çünkü bu durum, normal bir virüs evrimi. Zamanla yeni çeşitlerin gelip gitmesini ve ortaya çıkmasını bekliyoruz” diyor. Habere göre söz konusu çeşitte, virüsün N501Y ismini taşıyan diken proteinindeki bir mutasyon yer alıyor. Koronavirüs, hücrelerimizi işgal ederken bu dikeni kullanıyor. Bu yüzden, virüsün vücutlarımıza bulaşmasını kolaylaştırabilecek bir değişimin meydana gelmesi muhtemel”

YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR *

AA’nın aktardığı habere göre ise Boris Johnson, ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel’de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu, halkın evde kalmasını istedi. Yeni türe vurgu yapan Johnson, aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair bir veri bulunmadığını; bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütüne iletildiğini söyledi.

Yeni önlemlerin yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi.

Johnson, daha önce alınan Noel’de önlemlerin 5 gün gevşetilmesi kararını da uygulamayacaklarını belirterek, “Noel konusunu tekrar ele almalıyız.” dedi.

4. aşama kısıtlamalara alınan bölgelerdeki insanların Noel’de diğer hane üyeleriyle bir araya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, buralar dışındaki diğer yerlerde ise insanların ilk 5 gün yerine yalnızca Noel Günü’nde en fazla 2 ayrı hanenin üyeleriyle buluşmasına izin verileceğini açıkladı.