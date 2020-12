İngiltere’de koronavirüsün yeni türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ve belli bölgelerdeki vaka artışlarına bu durumun yol açtığının açıklanmasından sonra yeni kısıtlama kararları duyuruldu. Restoran ve barların kapalı olduğu başkent Londra ile İngiltere’nin doğu ve güneydoğusunda temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförler de kapatılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson cumartesi günü yaptığı açıklamada Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti. Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi. Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütüne iletildiğini söyledi.

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere’nin doğu ve güneydoğusunun önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını duyurdu.

Yeni önlemlerin yarından (bugünden) itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi.

Johnson, daha önce alınan Noel’de önlemlerin 5 gün gevşetilmesi kararını da uygulamayacaklarını belirterek, “Noel konusunu tekrar ele almalıyız.” dedi.

4. aşama kısıtlamalara alınan bölgelerdeki insanların Noel’de diğer hane üyeleriyle bir araya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, buralar dışındaki diğer yerlerde ise insanların ilk 5 gün yerine yalnızca Noel Günü’nde en fazla 2 ayrı hanenin üyeleriyle buluşmasına izin verileceğini açıkladı.

Johnson, Noel’de kısıtlamaların gevşetileceği yönünde geçen hafta yaptığı açıklamadan geri adım atmasının gerekçesini “bilimsel verilerin değişmesine” bağlayarak, “Bu yıl Noel farklı, çok farklı olacak; ancak gerçekçi olmalıyız.” diye konuştu.

AA’nın haberine göre Londra’da 2 hafta sürecek ve mağaza, spor salonu ve kuaförlerin kapatılacağı yeni tip koronavirüs önlemleri öncesi Regent ve Oxford caddelerindeki mağazalar önünde kuyruklar oluştu. Sert kısıtlamaların uygulanacağının açıklanmasının ardından alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Noel öncesi kısıtlamaların artacağı haberlerinin ardından, Londralılar yasaklar devreye girmeden önce şehirden çıkmak için istasyon ve yollara akın etti.

Yaşananları ‘Londra’dan kaçış’ başlığıyla duyuran Daily Mail’in haberine göre tren istasyonundan görüntü paylaşan gazeteci Harriet Clugston, durumu Vietnam Savaşı sırasında ABD personelinin tahliyesine atıfta bulunarak ‘Saygon’dan çıkan son tren’ benzetmesi yaptı.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC

— Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020