İngiltere’de koronavirüsün yeni türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ve belli bölgelerdeki vaka artışlarına bu durumun yol açtığının açıklanmasından sonra yeni kısıtlama kararları duyuruldu. Restoran ve barların kapalı olduğu başkent Londra ile İngiltere’nin doğu ve güneydoğusunda temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförler de kapatılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson cumartesi günü yaptığı açıklamada Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti. Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi. Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütüne iletildiğini söyledi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI? *

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere’nin doğu ve güneydoğusunun önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını duyurdu.

Yeni önlemlerin yarından (bugünden) itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi.

Johnson, daha önce alınan Noel’de önlemlerin 5 gün gevşetilmesi kararını da uygulamayacaklarını belirterek, “Noel konusunu tekrar ele almalıyız.” dedi.

4. aşama kısıtlamalara alınan bölgelerdeki insanların Noel’de diğer hane üyeleriyle bir araya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, buralar dışındaki diğer yerlerde ise insanların ilk 5 gün yerine yalnızca Noel Günü’nde en fazla 2 ayrı hanenin üyeleriyle buluşmasına izin verileceğini açıkladı.

Johnson, Noel’de kısıtlamaların gevşetileceği yönünde geçen hafta yaptığı açıklamadan geri adım atmasının gerekçesini “bilimsel verilerin değişmesine” bağlayarak, “Bu yıl Noel farklı, çok farklı olacak; ancak gerçekçi olmalıyız.” diye konuştu.

İngiltere 2 Aralık’ta 3 aşamalı önlem planına geçmişti.

İlk aşamada restoran ve barlar ancak saat 23.00’e kadar açık kalabiliyor, evden çalışma teşvik ediliyor.

2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemiyor, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılıyor, barlar ancak restoran olarak hizmet verebiliyor, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabiliyor.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremiyor, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemiyor, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabiliyor ve spor etkinlikleri düzenlenemiyor.

4. aşamayla da aynen karantinada olduğu gibi temel ürünlerin satılmadığı ticari işletmelerin kapatılması gerekiyor ve gerekli olmadığı sürece yurtdışına seyahat yapılmaması isteniyor. Bu nedenle 4. aşama önlemler, adı konulmamış karantina olarak görülüyor.

LONDRA YOLLARA DÜŞTÜ, MAĞAZALARDA KUYRUK OLUŞTU *

AA’nın haberine göre Londra’da 2 hafta sürecek ve mağaza, spor salonu ve kuaförlerin kapatılacağı yeni tip koronavirüs önlemleri öncesi Regent ve Oxford caddelerindeki mağazalar önünde kuyruklar oluştu. Sert kısıtlamaların uygulanacağının açıklanmasının ardından alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Noel öncesi kısıtlamaların artacağı haberlerinin ardından, Londralılar yasaklar devreye girmeden önce şehirden çıkmak için istasyon ve yollara akın etti.

Yaşananları ‘Londra’dan kaçış’ başlığıyla duyuran Daily Mail’in haberine göre tren istasyonundan görüntü paylaşan gazeteci Harriet Clugston, durumu Vietnam Savaşı sırasında ABD personelinin tahliyesine atıfta bulunarak ‘Saygon’dan çıkan son tren’ benzetmesi yaptı.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC — Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020

İstasyonda ‘mini göç’ yorumu yapılan olay nedeniyle sık sık sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

Boris Johnson’ın açıklamasının ardından 90 dakika içinde insanların Londra’dan çıkmak için araçlarına ve taksilere yöneldiği, hatta kimilerinin de araç kiralamaya çalıştığı belirtiliyor.