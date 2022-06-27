Gözlük üreticisi EssilorLuxottica’nın (ESLOF) başkanı ve İtalya’nın en zengin iş insanlarından Leonardo Del Vecchio 87 yaşında hayatını kaybetti. Grup yaptığı açıklamada, “EssilorLuxottica bugün başkanının vefat ettiğini üzülerek duyuruyor” dedi ve yönetim kurulunun “sonraki adımları belirlemek” için toplanacağını duyurdu.

CNN’nin haberine göre Del Vecchio, yetimhanedeki bir çocukluktan gözlük imparatorluğuna kadar çarpıcı yaşamıyla dikkat çeken isimler arasındaydı.

Avrupa Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni Twitter’da, “Leonardo Del Vecchio harika bir İtalyandı. Yetimhaneden bir iş imparatorluğunun liderliğine uzanan hikayesi başka bir zamandan kalma bir hikaye gibi görünüyor. Ancak bugün ve yarın için bir örnek. RIP” diye yazdı.

İtalyan iş insanı 1961 yılında, Ray-Ban markasına sahip olan ve 2018’de büyük bir birleşmede Fransız Essilor ile güçlerini birleştiren şirket Luxottica’yı kurdu.

Aralık 2020’ye kadar EssilorLuxottica’nın yönetim kurulu başkanı olarak kaldı ve şirketin günlük liderliğini İcra Kurulu Başkanı Francesco Miller’a devretti. Yeni grup oluştuğunda Fransız-İtalyan gözlük devi başkanı olarak Miller’i kişisel olarak destekledi.

Forbes’a göre Del Vecchio’nun etkisi kendi işinin ötesine geçti ve 2021’in sonunda Nutella yapım grubundan Giovanni Ferrero’nun ardından İtalya’nın en zengin ikinci adamıydı.

Milan belediye başkanı Giuseppe Sala Twitter’da “Del Vecchio’nun ölümüyle Milan, yakın tarihinin en sembolik isimlerinden birini kaybediyor” dedi.

DEL VECCHIO HAKKINDA

Forbes’ta Del Vecchio hakkında şu bilgiler yer alıyor.

Del Vecchio, 1961’de 25 yaşında Luxottica’yı kurdu.

Şirketin adı iki İtalyanca kelimenin birleşiminden türetilmiş: Luce (Işık) ve Ottica (Optik).

Liderliği altında, Sunglass Hut, Ray-Ban ve Oakley’i satın aldı; Bulgari ve Chanel dahil hemen hemen her marka için gözlük üretecek şekilde büyüdü.

Dünyanın en zengin 52. kişisi olan Del Vecchio, öldüğü sırada yaklaşık 25 milyar dolar değerindeydi; altı çocuğunun büyük servetini paylaşacağı bildiriliyor.

Del Vecchio, annesi 5 çocuğuna bakamayacak durumda olduğu için 7 yaşında yetimhaneye gönderildi. (Babası o doğmadan önce ölmüştü)

14 yaşında bir araba ve gözlük parçaları fabrikasında çıraklık yapmaya başladı. Bir gece fabrikada çalışırken büyük bir kaza oldu ve işaret parmağının bir kısmı kesildi.

DEL VECCHIO’NUN KISA BİYOGRAFİSİ

Bloomberg ise yaşam öyküsünü şöyle haberleştiriyor: