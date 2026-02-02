Yıllık 6 milyon avro gelir hedefi: Aşk Çeşmesi’nde biletli dönem resmen başladı

Çinli turist Wi Wi, "Bence sorun yok, her ne kadar bunun için para ödesem de. Ama biletimle bu çeşmenin çok iyi bakımlı ve temiz olmasını sağlayabilirsem, bence çok iyi olur. Umarım bir gün sonucu görürüm ve daha iyiye gider." diye konuştu.

Belçikalı turist François da Trevi Çeşmesi'ne girişin ücretli hale getirilmesini garipsemediğini dile getirerek, "Roma'da pek çok yere girmek için 5, 10, 15 avroluk ücretler ödüyorsunuz. Benim için Trevi çok güzel bir yer, Avrupa'nın ve dünyanın en güzel yerlerinden biri ve 2 avro, bu güzel yeri korumak, çok fazla turist olmaması ve sakince gezebilmek için çok önemli. Bu çok fazla değil, çok uygun bir fiyat." yorumunu yaptı.