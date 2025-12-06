ARA
  • Anasayfa
  • Dünya
  Yunanistan'daki grev tır trafiğini durdurdu: Hangi sınır kapıları kapalı olacak?

Yunanistan’daki grev tır trafiğini durdurdu: Hangi sınır kapıları kapalı olacak?

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’da süren grev nedeniyle bazı sınır kapılarında TIR geçişlerinin duracağını belirterek, bazı maddeleri taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.


Yunanistan’daki grev tır trafiğini durdurdu: Hangi sınır kapıları kapalı olacak?

Yunanistan'da 2 Aralık tarihinde çiftçiler tarafından başlatılan grev nedeniyle  İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında tır geçişleri yapılamıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da eylemler yapılacağı ve burada da tır geçişlerine izin verilmeyeceği bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Frigorifik tır araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu ifade edildi.

"Grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’daki çiftçilerin başlatmış olduğu grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarında TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısının da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır.


Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir.

Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

