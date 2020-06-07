Türkiye’de perakende sektörünün oyun kurucularından biri olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sektörde üretimden mağazalara kadar her alanda yeni bir dönemin başladığını söylüyor. Artık yeni iş yapma biçimleri oluştuğuna dikkat çeken Orakçıoğlu, “Herkes bu süreci detoks gibi düşünmeli. Üzerimizdeki yükleri atmak zorundayız” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Perakende sektörünün önemli isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding’in temellerini 25 yıl önce 14 metrekarelik bir dükkanda attı. Bugün Damat, Tween ve D’S Damat markalarıyla erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Orka Holding, Rusya’dan Güney Afrika’ya, Avustralya’dan Brezilya’ya dünyanın her yerindeki toplam 420 mağazasıyla hizmet veriyor.

Türkiye’de perakende sektörünün kurucu oyuncularından biri olan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemiyle birlikte perakende sektöründe üretimden mağazalara kadar her alanda yeni bir dönemin başladığını söylüyor.

AVM’lerle anlaşmalarını tekrar gözden geçirdiklerini söyleyen Orakçıoğlu, “Olumlu yaklaşan AVM’lerle işbirliği yapabileceğiz. Geçmişte kontratları aynen devam ettirmek isteyen AVM yatırımcıları var. Bu noktada tazminatsız çıkış yapmak istiyoruz” diyor.

Perakende sektöründe detoks döneminin başladığını söyleyen Süleyman Orakçıoğlu’yla perakende sektöründe yeni dönemi ve şirketin dijitalleşme sürecini konuştuk.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı değiştiriyor. Bu süreçte siz ne gibi önlemler aldınız? Dijital dönüşüm yapmış olmanız size nasıl bir katkı sağladı?

Bir anda hayatımızı değiştiren bu pandemi süreci bizleri evden çalışmaya, işlerimizi uzaktan yönetmeye mecbur bıraktı. Bizler için çalışanlarımızın sağlığının her şeyden önemli olması sebebiyle mağazalarımızı kapatma kararı aldık ve müşterilerimize yalnızca online mağazalarımız damattween. com ve dsdamat.com adreslerinden maksimum hijyen koşullarını sağlayarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu sebeple, online sitelerimizin altyapısını ve buna bağlı operasyonları güçlendirmiş olmamız, bu süreçte bize rahatlık sağladı, diyebilirim.

AVM’lerle birlikte normalleşme süreci başladı? Kaç mağazanızı açmayı planlıyorsunuz?

Cadde mağazalarını açmaya öncelik verdik. Mülk sahipleriyle anlaşmalar yapıp bu doğrultuda açılışlara başlayacağız. Cadde mağazaları, açık AVM’lerve pandemi olmayan şehirlerdeki AVM’lerde yaptığımız anlaşmalara göre 11 Mayıs’ta açılışlara başlamayı yapmayı planlıyoruz. Önceki iş potansiyelinin yüzde 25’inin sadece geri dönmesini bekliyoruz. Bu da maliyetler açısından zorlayacak bizi.

Ekonomik değerlendirme yapmamız lazım. Olumlu yaklaşan AVM’lerle işbirliği yapabileceğiz. Geçmişte kontratları aynen devam ettirmek isteyen AVM yatırımcıları var. Bu noktada tazminatsız çıkış yapmak istiyoruz. Parametreleri değiştirmek lazım. Beklentileri gerçek rakamlara göre uyarlamak gerekiyor. Bunun için AVM’lerle kiracılar birlikte hareket etmeli. Ben bu dönemi pastayı paylaşma değil, ekmeği bölüşme dönemi olarak tanımlıyorum.

Bu süreçte nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Çok aktif ve hızlı hareket eden bir firmayız. Mevcut koşullara göre kendimizi ayarlıyoruz. Genç bir ekibimiz ve sinerjini ortaya koyan bir ikinci jenerasyon var. Yeni iş yapma biçimleri belirlenecek. Buna hazırlık yapıyoruz. Mağazalarda yeni bir normal olacak. Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon standartları korunacak. Denenen ürünler ultraviyole ışınlarla temizlenecek.

AVM’lerle ilişkilerimizi, kira süreçlerini gözden geçiriyoruz. Anlaşamadığımız AVM’lerden tazminatsız çıkmak istiyoruz. Herkes bu süreci detoks gibi düşünmeli. Üzerimizdeki yükleri atmak zorundayız. Diğer taraftan AVM’lerle birlikte müşteri güvenini kazanma konusunda çalışmalar yapmak zorundayız. Satış bir psikolojidir, bunu yönetmek ve güven vermek lazım.

Orka aynı zamanda üretim yapan bir şirket. Üretim devam ediyor mu?

Üretime 15 gün ara verdik. Şimdi tam kapasite devam ediyoruz. Piyasanın taleplerine göre ilerliyoruz. Maske ve medikal giysiler üretiyoruz. Yurtdışına ürün göndereceğiz. Antibakteriyel ürünler vardı koleksiyonumuzda bunlara ağırlık vereceğiz. Pet şişeden takım elbise üretiyorduk. Bu gibi ürünlerimiz artacak. Çevreye, doğaya saygılı ürünlere odaklanacağız. Yeni dönemde bu ürünlere talebin artmasını bekliyoruz.

Şirketinizin dijital dönüşüm yolculuğunu ne zaman başladı?

Orka Holding olarak dijital dönüşüm yolculuğumuzu birkaç yıl önce başlattık ve yılsonunda bu dönüşümü tamamlamayı hedefliyoruz. Stratejilerimiz arasında hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarımızı tek kanallı yönetim sistemiyle kurgulamak yatıyor. Yapay zekâ ve yeni yazılımlarla manuel işlerin dijitalleşmesi sayesinde çalışanlarımızın performansını daha da katma değerli hale getirmek mümkün olacak.

Dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?

Bugüne kadar attığımız adımlar çağa ayak uydurmaktan öte çağın ötesine geçmek ve dijital altyapımızı güçlendirmek adınaydı. Bu yıl başından itibaren ise yapay zekâ gibi teknolojileri oyuna alarak verimliliği arttırmak, performansları yükseltmek ve tüm operasyonları tek kanaldan yönetmek adına yatırımlar yapacağız.

Dijital dönüşümün nasıl bir katkısı oldu size?

Dijital dönüşüm şirketimizin iş verimliğini yoğun bir şekilde arttırıyor. Kurumsallaşmada olması gereken dijitalleşme sayesinde, markalarımız müşterilerimize daha ulaşılabilir oluyorlar. Ayrıca uluslararası platformlarda da daha kolay var olabiliyoruz.

Dijital dönüşüm konusundaki en büyük katkıyı şirketin hangi biriminde etkisini gördünüz?

Dijital dönüşümün en çok etkisini gösterdiği birimler, e-Ticaret, CRM, lojistik ve bunlara bağlantılı olarak dış ticaret ve pazarlama departmanlarımız diyebilirim.

Şirkette dijital dönüşüm konusunda bir ekibiniz var mı? Kaç kişi çalışıyor?

Şirketteki dijital dönüşümün planlamasını ve takibini yapan, yöneticilerimizden oluşan bir ekibimiz var. Farklı departmanların yöneticilerinden oluşan ekibimiz yalnızca fayda analizi yapmakla kalmıyor aynı zamanda yapılan yatırım ve güncellemeler ile ilgili departmanlar arası iletişimi de sağlıyor. Orka Holding olarak, birlikte büyüyor ve gelişiyoruz.

e-Dönüşüm konusunda attığınız adımlardan bahsedebilir misiniz?

Bu süreçte kişiselleştirilmiş CRM altyapısını şirketimiz verilerine entegre ederek, müşterilerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulmaya çalışıyoruz ve müşterilerimizin isteklerine daha kolay cevap verebiliyoruz. Ayrıca sipariş süreçlerini tamamıyla dijitalleştiren yazılımlar ile ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte dijitalleşmenin iş hayatındaki önemini daha iyi anlayacağız. Bütün birimlerimizi de dijitalleşmeye doğru yönlendirmeye devam edeceğiz.

“MARKALARIN FARKLI DNA’LARI VAR”

DÜNYA MARKASI

Orka Holding 25 yıl önce kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın en çok tercih edilen ilk 10 erkek giyim markası arasında olmayı hedefledik. Bugün Rusya’dan Güney Afrika’ya, Avustralya’dan Brezilya’ya dünyanın her yerindeki toplam 420 mağazamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

ÜRETİM YAPIYOR

Bunun yanı sıra Giresun’da bulunan Avrupa’nın en iyi üretim merkezleri olan son teknolojiye sahip iki adet fabrikamız var ve bu fabrikalarda yaptığımız işin üretim dalında da kendimize ait bir know-how sahibiyiz.

FARKLI KİTLELERE ULAŞIYOR

Orka Holding çatısı altında bulunan Damat Tween ve D’S Damat markalarımız, aslında farklı segmentlerde farklı hedef kitlelere hitap ediyorlar. Markalarımızın farklı DNA’ları sayesinde dünyanın her köşesinde farklı kişilere hitap edebiliyoruz.