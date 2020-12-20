Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek; kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla çalışan Türkiye Yapay Zeka inisiyatifi (TRAI), Kasım 2020 Yapay Zeka Ekosistem Haritası’nı yayımladı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Kasım 2020 Yapay Zeka Ekosistem Haritası’nı yayımladı. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin ‘Yapay Zeka Ekosistem Haritası’nda görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 145 girişim yer alıyor.

Yapay Zeka Ekosistem Haritası’nda yer alan iş dünyasına ve günlük hayata değer katan girişimler arasında teknoloji ihracatı yapabilecek ölçekte çalışmaları olan şirketler de bulunuyor.

YILLARA GÖRE TRAI YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ *

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka inisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka inisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu.

Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı.

2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112 rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayındaysa girişim haritasındaki rakam 134 olarak kaydedildi.

KATEGORİLERE GÖRE DAĞILIM *

Gerçekleştirdiği çalışmalarla girişimlerin özel sektörle bir araya getirilmesini, girişimlerin başarılarını duyurmayı, kapasitelerini artırmayı ve sayılarının artışına katkıda bulunmayı hedefleyen TRAI’nin Kasım 2020 “Ekosistem Haritası”nda yer alan girişim ve yapay zeka şirketlerinin kategorilere göre dağılımı şöyle