KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) duyurusuyla başlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları süreci devam ediyor. Başvurusunu tamamlayan üniversite öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başlamış olup, başvurular 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular yine Ekim ayında başlamış ve sonuçlar bir ay sonra, Kasım ayında açıklanmıştı.
Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvuruların bitiminden yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile sonu arasında açıklanması beklenmektedir.
Adaylar, başvurularını 17 Ekim'e kadar tamamlamalı ve sonuç duyurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve e-Devlet üzerinden takip etmelidir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfası aracılığıyla öğrenebileceklerdir.
Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haklarını aktif hale getirebilmeleri için yine e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekmektedir. Taahhütnamenin belirlenen süre içinde onaylanmaması durumunda hak kaybedilebilir.
Sonuçlar açıklandığında, e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı aktif olacaktır. Bu tarihin Kasım ayının ortası ile sonu arasında olması beklenmektedir.
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının değerlendirilmesi, oldukça detaylı ve titiz bir süreçle gerçekleştirilmektedir.
Değerlendirme Kriterleri:
Başvurular, öğrencilerin aşağıdaki üç temel duruma göre kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir:
Ekonomik Durum: Ailenin gelir düzeyi, mal varlığı ve hane halkının ekonomik durumu incelenir.
Sosyal Durum: Ailenin sosyal çevresi, şehit/gazi yakını olma, engellilik durumu gibi özel durumlar dikkate alınır.
Başarı Durumu: Öğrencinin akademik başarısı ve eğitim seviyesi (ara sınıf öğrencileri için ders notları) incelenir.
Bilgi Doğrulama ve Kontrol:
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu, yalnızca GSB tarafından değil, birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, YÖK vb.) aracılığıyla çapraz kontrol edilmektedir.
Sonuç:
Yapılan detaylı değerlendirme sonunda, durumu ilgili mevzuata uygun olan öğrencilere burs (karşılıksız) ya da öğrenim kredisi (geri ödemeli) verilmektedir.
2025 KYK BURSU NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi miktarlarını henüz resmen açıklamadı.
Yeni burs ve kredi ücretlerinin, her yıl olduğu gibi, genellikle Aralık 2025 ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulması beklenmektedir.
Mevcut ve Beklenen Miktarlar:
Son Artışla Mevcut Tutar (Lisans): 3.000 TL
Beklenen Yeni Tutar Tahminleri (Lisans): Yıl sonu enflasyon ve genel ekonomik göstergeler dikkate alınarak yapılacak zamma göre beklentiler şöyledir:
|Beklenen Zam Oranı
|Tahmini Yeni Tutar
|%30 zam yapılırsa
|3.900 TL
|%40 zam yapılırsa
|4.200 TL
|%50 zam yapılırsa
|4.500 TL