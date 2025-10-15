KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının değerlendirilmesi, oldukça detaylı ve titiz bir süreçle gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme Kriterleri:

Başvurular, öğrencilerin aşağıdaki üç temel duruma göre kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir:

Ekonomik Durum: Ailenin gelir düzeyi, mal varlığı ve hane halkının ekonomik durumu incelenir.

Sosyal Durum: Ailenin sosyal çevresi, şehit/gazi yakını olma, engellilik durumu gibi özel durumlar dikkate alınır.

Başarı Durumu: Öğrencinin akademik başarısı ve eğitim seviyesi (ara sınıf öğrencileri için ders notları) incelenir.

Bilgi Doğrulama ve Kontrol:

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilerin doğruluğu, yalnızca GSB tarafından değil, birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, YÖK vb.) aracılığıyla çapraz kontrol edilmektedir.

Sonuç:

Yapılan detaylı değerlendirme sonunda, durumu ilgili mevzuata uygun olan öğrencilere burs (karşılıksız) ya da öğrenim kredisi (geri ödemeli) verilmektedir.