Kırtasiye desteği başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler?

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.