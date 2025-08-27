Kırtasiye desteği başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilere yönelik sağlanan kırtasiye yardımı başvuruları gündeme geldi. Özellikle e-Devlet ekranları, destekten faydalanmak isteyen veliler tarafından yoğun ilgi görüyor.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.
2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan kırtasiye yardımı için başvuru süreci hız kazandı. Ailelerin merakla beklediği ödemeler, bu yıl belirli bir takvimde yapılacak.
Kırtasiye yardımı ödemeleri, belirlenen takvime göre 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Başvurular ise devletin online platformu olan e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca yapılabilmektedir.
Kırtasiye Yardımı Miktarı ve Ödeme Zamanı
Eğitim dönemi öncesinde, öğrencilere yönelik sağlanan kırtasiye yardımının miktarı ve ödeme zamanı merak ediliyor. Bu yardımın tutarı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve memur aylık katsayısına göre güncellenmektedir.
Yardım Miktarı: 2024-2025 eğitim dönemi için kırtasiye yardımı tutarı 1500 TL olarak belirlenmiştir.
Ödeme Zamanı: Yardımlar, genellikle Eylül ayından itibaren başvuru sırasında belirttiğiniz banka hesabına veya PTT aracılığıyla ödenmektedir.