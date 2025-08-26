Borsada dün SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunan şirketler şöyle:
1 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) / Yüzde 200
Şirket yönetim kurulu yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket onay için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. KAP'a bugün yapılan bildirim şöyle:
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
- Mevcut 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 50.000.000 TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmak üzere toplam 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 260.000.000 TL nominal değerli payların 70.000.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 190.000.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,
- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından, 26.08.2025 tarihinde e-başvuru sistemi üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
2 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI (LINK) / Yüzde 4000
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket bugün KAP'a SPK başvurusunu duyurdu. SPK başvurusu tarihi 26 Ağustos. Link Bilgisayar'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.08.2025 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16 ncı maddesinin 4 ncı fıkrası çerçevesinde;
1. Şirketimizin mevcut 21.750.120,88 TL olan sermayesinin, esas sermaye sisteminde, 47.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından, 93.004.835,20 TL'si Olağanüstü Yedekler, 730.000.000 TL'si de Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 870.004.835,20 TL artırılarak 891.754.956,08 TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirket sermayesinin %4000 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek sermayenin, her biri beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 5.491.230.000 adet (A) grubu, 8.581.280.000 adet (B) grubu ve 72.927.973.520 adet (C) grubu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatının düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına
oy birliği ile karar verildiğine ilişkin açıklamamız kapsamında sermaye artırımına ilişkin SPK başvurumuz 26.08.2025 (bugün) tarihinde yapılmıştır.