10 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Kontenjanı Sınırlı Kalan Branşlar

İlk etapta en az alımın yapıldığı ve adaylar arasında rekabetin en yüksek olduğu branşlar ise şunlar oldu:

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE)

Almanca

Arapça

10 Bin Yeni Atama İçin Ne Bekleniyor?

Gözler şimdi Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak olan 10 binlik ikinci etap atamasında. İlk etabın verileri ışığında şu öngörülerde bulunulabilir:

Sınıf ve Özel Eğitim Ağırlığı: İlk etapta olduğu gibi, 10 binlik alımın da önemli bir kısmının bu iki branşa ayrılması bekleniyor.

Yığılma Olan Branşlar: Edebiyat ve Tarih gibi branşlarda kontenjanın sınırlı kalması, AGS taban puanlarının bu alanlarda oldukça yüksek seyretmesine neden olabilir.

Akademi Süreci: Bu 10 bin öğretmen adayı, yerleştirmeleri yapıldıktan sonra Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacak ilk grup olacak.