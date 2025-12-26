10 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı için planladığı toplam 25 bin öğretmen atamasının ikinci fazı olan 10 bin atama için süreç iyice ısındı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilk 15 bin öğretmenin atamasının tamamlanmasıyla birlikte, şimdi tüm dikkatler yeni açılan Akademiye Giriş Sınavı (AGS) puanlarıyla yapılacak olan alımlara çevrilmiş durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 25 bin öğretmen ataması planının ikinci halkasını oluşturan 10 bin öğretmen alımı için geri sayım, bugün itibarıyla (26 Aralık 2025) en kritik aşamasına geldi. 13 Ağustos 2025'te ilan edilen Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ardından, öğretmen adayları bakanlıktan gelecek takvim ve branş dağılımı duyurusuna odaklanmış durumda.
Mevcut durum ve resmi açıklamalara dayanan güncel tablo şu şekildedir:
Atama Takvimi ve Duyuru Beklentisi
Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalar ve bütçe görüşmelerindeki son bilgiler ışığında:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın, branş bazlı kontenjan dağılımını ve başvuru tarihlerini içeren resmi kılavuzu Aralık ayının son günlerinde veya en geç Ocak 2026'nın ilk haftasında yayımlaması bekleniyor.
Bu atama döneminde seçilecek 10 bin öğretmen adayı, doğrudan göreve başlamak yerine Milli Eğitim Akademisi bünyesinde hazırlık eğitimine alınacak. Bu eğitimlerin 2026'nın ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.
2025 yılı öğretmen atama takviminin ilk etabı olan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında branş bazlı kontenjan dağılımı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öncelikli ihtiyaç alanlarını net bir şekilde ortaya koydu. Bu veriler, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 10 bin öğretmen ataması için de adaylara önemli bir yol haritası sunuyor.
İşte 15 binlik ilk atama döneminin sayısal analizi ve branşlara göre görünümü:
En Çok Kontenjan Ayrılan Branşlar
MEB'in stratejik öncelikleri doğrultusunda, kontenjanın yaklaşık yarısı şu üç branşa ayrıldı:
|Branş Adı
|Kontenjan Sayısı
|Genel Pay (%)
|Sınıf Öğretmenliği
|4.378
|~%29
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|3.087
|~%20
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|1.802
|~%12
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|1.321
|~%9
|İngilizce Öğretmenliği
|757
|~%5
Bu tablo, özellikle Özel Eğitim ve Okul Öncesi alanlarındaki zorunlu eğitim kapasitesinin artırılması hedefinin sürdüğünü gösteriyor.
Kontenjanı Sınırlı Kalan Branşlar
İlk etapta en az alımın yapıldığı ve adaylar arasında rekabetin en yüksek olduğu branşlar ise şunlar oldu:
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE)
Almanca
Arapça
10 Bin Yeni Atama İçin Ne Bekleniyor?
Gözler şimdi Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak olan 10 binlik ikinci etap atamasında. İlk etabın verileri ışığında şu öngörülerde bulunulabilir:
Sınıf ve Özel Eğitim Ağırlığı: İlk etapta olduğu gibi, 10 binlik alımın da önemli bir kısmının bu iki branşa ayrılması bekleniyor.
Yığılma Olan Branşlar: Edebiyat ve Tarih gibi branşlarda kontenjanın sınırlı kalması, AGS taban puanlarının bu alanlarda oldukça yüksek seyretmesine neden olabilir.
Akademi Süreci: Bu 10 bin öğretmen adayı, yerleştirmeleri yapıldıktan sonra Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacak ilk grup olacak.
Hatırlatma: 21 Kasım'da sona eren İBB bursu veya bugün sona eren KPSS-2025/2 tercihleri gibi diğer süreçlerin aksine, öğretmen atamalarında "Mülakat + AGS Puanı" kombinasyonu belirleyici olacaktır.