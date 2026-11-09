10 Kasım resmi tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, ders var mı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yarın 10 Kasım'da vefatının 88. yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenecek anma programlarıyla yad edilecek. Bu yıl salı gününe denk gelen 10 Kasım öncesinde öğrenciler ve veliler, okullarda eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Peki, 10 Kasım'da okullar açık mı, kapalı mı? Üniversitelerde yarın eğitime devam edilecek mi? 10 Kasım 2026 resmi tatil mi?