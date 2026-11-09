10 Kasım resmi tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık mı, ders var mı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yarın 10 Kasım'da vefatının 88. yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenecek anma programlarıyla yad edilecek. Bu yıl salı gününe denk gelen 10 Kasım öncesinde öğrenciler ve veliler, okullarda eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.
Peki, 10 Kasım'da okullar açık mı, kapalı mı? Üniversitelerde yarın eğitime devam edilecek mi? 10 Kasım 2026 resmi tatil mi?
1 10 Kasım 2026 resmi tatil mi, yarım gün mü?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü tam veya yarım gün tatil uygulanmayacak, kamu kurumları ve iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürecek.
2 10 Kasım'da okullar açık mı, kapalı mı?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) eğitim takvimine göre 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim devam edecek.
3 10 Kasım'da üniversiteler tatil mi, ders var mı?
Üniversiteler de 10 Kasım'da açık olacak ve dersler normal programına göre işlenecek.
4 10 Kasım anma törenleri saat kaçta başlayacak?
10 Kasım saat 09.05'te (yarın) okul bahçelerinde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla saygı duruşunda bulunulacak ve anma programları düzenlenecek.
Törenlerin sona ermesinin ardından öğrenciler sınıflarına dönerek eğitim öğretime kaldıkları yerden devam edecek.