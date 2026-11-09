10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı? Yarın kamu kurumları çalışacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yarın 10 Kasım'da vefatının 88. yıl dönümünde anılacak. Ülke genelinde anma törenleri için hazırlıklar sürerken, salı gününe denk gelen 10 Kasım'da kamu kurumlarının hizmet verip vermeyeceği ve Borsa İstanbul'da işlemlerin devam edip etmeyeceği araştırılıyor.
Peki, yarın kamu kurumları açık olacak mı? 10 Kasım'da Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi?
1 10 Kasım resmi tatil mi?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım, Türkiye genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.
Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller arasında bulunmuyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları, bankalar ve diğer iş yerleri normal çalışma düzenini sürdürecek.
2 10 Kasım'da Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?
10 Kasım resmi tatil olmadığı için Borsa İstanbul'da işlemler normal şekilde devam edecek. Yatırımcılar, 10 Kasım Salı günü borsada alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.
3 10 Kasım'da kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarındaki işlemlerini mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.