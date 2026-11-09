10 Kasım'da borsa açık mı, kapalı mı? Yarın kamu kurumları çalışacak mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarındaki işlemlerini mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.