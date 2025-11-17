15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor! Atama tercihi nereden ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen tercih dönemi, yayımlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ile birlikte bugün (17 Kasım) resmen başladı.

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercih Süreci

Başlangıç Tarihi: 17 Kasım (Bugün itibarıyla tercihler başlamıştır.)

Bitiş Tarihi: 21 Kasım

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercih Başvuru Yöntemi

Platform: Kurum tercih başvuruları, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacaktır.

Onay İşlemi: Adayların tercih başvurularını onaylatmak amacıyla herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek yoktur.

15 Bin Öğretmen Atama Sonuçları ve Göreve Başlama