ARA
DOLAR
42,33
0,21%
DOLAR
EURO
49,15
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
5543,81
-0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
10687,06
1,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, yayımladığı resmi ilan ile toplam 780 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu önemli istihdam haberi, kurumun Resmi Gazete'deki ilanıyla kesinleşti. Peki TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?


TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı işçi alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımlayarak toplam 780 işçi istihdam edeceğini duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak olan bu personel, iki farklı yöntemle belirlenecek: 346 işçi noter huzurunda kurayla alınırken, 434 işçi ise sözlü sınavla işe alınacak. 

 

 

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

 TCDD'nin 780 işçi alımına ilişkin başvurular ve iş gücü taleplerinin yayımlanacağı kanal ve tarihler netleşmiştir:

İlan Yayımlanma Kanalı: Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr/).

İlan Süresi: İş gücü talepleri, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre İŞKUR internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuru Şekli: Adaylar, başvurularını yayımlanan ilanlar üzerinden yine İŞKUR sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecektir.

Bu takvime göre, adayların başvurularını 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

TCDD'nin toplam 780 işçi alımında hangi pozisyonlar için alım yapılacağı da kesinleşmiştir. Alımlar, noter kurası ve sözlü sınav olmak üzere iki ayrı yöntemle belirlenen meslek gruplarına göre yapılacaktır:

TCDD Alım Yapılacak Meslek Grupları

1. Noter Huzurunda Kurayla Alınacak Görevler (346 İşçi)

Bu grupta, aşağıdaki teknik ve operasyonel pozisyonlar için kura ile istihdam sağlanacaktır:

Vinç Operatörü

Demir Yolu Hattı, Raylı Sistemler Sinyalizasyon ve Makine Bakım-Onarımcısı

Elektrikçi

Kaynakçı

Tezgah Operatörü

Elektronik İşçisi

2. Sözlü Sınavla Alınacak Görevler (434 İşçi)

Bu grupta ise, mülakat ve sınav süreçleriyle aşağıdaki pozisyonlara alım yapılacaktır:

Demir Yolu Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü

Demir Yolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü

Tren Teşkil İşçisi

 

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

 TCDD'nin 780 işçi alım süreciyle ilgili merak edilen kura çekimi tarihleri, evrak teslimi ve sözlü sınav bilgileri henüz açıklanmadı. 

Tüm süreçlere dair bilgiler (İŞKUR'dan gelen aday listesi, evrak teslim tarih ve yeri, sözlü sınav tarih ve yeri, sözlü sınav sonuçları, noter huzurunda kura çekimi tarih ve yeri, kura sonuçları), TCDD tarafından resmi internet adresi olan "http://www.tcdd.gov.tr/" üzerinden duyurulacak.

Adayların, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra, bu resmi adresi takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

TCDD tarafından yayımlanan 780 işçi alımı ilanında, işin niteliği ve görev sınıflandırması nedeniyle önemli bir kısıtlama bulunmaktadır:

İş Sınıflandırması: İlanda belirtilen görevler, "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer almaktadır.

Cinsiyet Kısıtlaması: İşin niteliği ve bu sınıflandırma gereği, ilan edilen iş gücü talepleri için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL