TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı işçi alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımlayarak toplam 780 işçi istihdam edeceğini duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak olan bu personel, iki farklı yöntemle belirlenecek: 346 işçi noter huzurunda kurayla alınırken, 434 işçi ise sözlü sınavla işe alınacak.
TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
TCDD'nin 780 işçi alımına ilişkin başvurular ve iş gücü taleplerinin yayımlanacağı kanal ve tarihler netleşmiştir:
İlan Yayımlanma Kanalı: Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr/).
İlan Süresi: İş gücü talepleri, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre İŞKUR internet adresinde yayımlanacaktır.
Başvuru Şekli: Adaylar, başvurularını yayımlanan ilanlar üzerinden yine İŞKUR sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecektir.
Bu takvime göre, adayların başvurularını 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
TCDD'nin toplam 780 işçi alımında hangi pozisyonlar için alım yapılacağı da kesinleşmiştir. Alımlar, noter kurası ve sözlü sınav olmak üzere iki ayrı yöntemle belirlenen meslek gruplarına göre yapılacaktır:
TCDD Alım Yapılacak Meslek Grupları
1. Noter Huzurunda Kurayla Alınacak Görevler (346 İşçi)
Bu grupta, aşağıdaki teknik ve operasyonel pozisyonlar için kura ile istihdam sağlanacaktır:
Vinç Operatörü
Demir Yolu Hattı, Raylı Sistemler Sinyalizasyon ve Makine Bakım-Onarımcısı
Elektrikçi
Kaynakçı
Tezgah Operatörü
Elektronik İşçisi
2. Sözlü Sınavla Alınacak Görevler (434 İşçi)
Bu grupta ise, mülakat ve sınav süreçleriyle aşağıdaki pozisyonlara alım yapılacaktır:
Demir Yolu Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü
Demir Yolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü
Tren Teşkil İşçisi
TCDD İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TCDD'nin 780 işçi alım süreciyle ilgili merak edilen kura çekimi tarihleri, evrak teslimi ve sözlü sınav bilgileri henüz açıklanmadı.
Tüm süreçlere dair bilgiler (İŞKUR'dan gelen aday listesi, evrak teslim tarih ve yeri, sözlü sınav tarih ve yeri, sözlü sınav sonuçları, noter huzurunda kura çekimi tarih ve yeri, kura sonuçları), TCDD tarafından resmi internet adresi olan "http://www.tcdd.gov.tr/" üzerinden duyurulacak.
Adayların, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra, bu resmi adresi takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
TCDD tarafından yayımlanan 780 işçi alımı ilanında, işin niteliği ve görev sınıflandırması nedeniyle önemli bir kısıtlama bulunmaktadır:
İş Sınıflandırması: İlanda belirtilen görevler, "tehlikeli ve çok tehlikeli" işler sınıfında yer almaktadır.
Cinsiyet Kısıtlaması: İşin niteliği ve bu sınıflandırma gereği, ilan edilen iş gücü talepleri için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.