TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

TCDD'nin toplam 780 işçi alımında hangi pozisyonlar için alım yapılacağı da kesinleşmiştir. Alımlar, noter kurası ve sözlü sınav olmak üzere iki ayrı yöntemle belirlenen meslek gruplarına göre yapılacaktır:

TCDD Alım Yapılacak Meslek Grupları

1. Noter Huzurunda Kurayla Alınacak Görevler (346 İşçi)

Bu grupta, aşağıdaki teknik ve operasyonel pozisyonlar için kura ile istihdam sağlanacaktır:

Vinç Operatörü

Demir Yolu Hattı, Raylı Sistemler Sinyalizasyon ve Makine Bakım-Onarımcısı

Elektrikçi

Kaynakçı

Tezgah Operatörü

Elektronik İşçisi

2. Sözlü Sınavla Alınacak Görevler (434 İşçi)

Bu grupta ise, mülakat ve sınav süreçleriyle aşağıdaki pozisyonlara alım yapılacaktır:

Demir Yolu Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü

Demir Yolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü

Tren Teşkil İşçisi