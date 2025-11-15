Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 oranında değer kaybıyla 10 bin 565,74 puandan bitirdi. Endeks, 10-14 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 373,75, en yüksek ise 11 bin 044,47 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, yurt içinde de izlenen veriler BIST 100 endeksin fiyatlamalarında etkili oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 3,85 oranında, sanayi endeksi yüzde 3,89 ve holding endeksi de yüzde 3,66 oranında değer kaybetti.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri



BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 18,87 artışla eski adıyla Koza Altın olan Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) oldu. Onu yüzde 12,59 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 12,35 ile Fenerbahçe (FENER) takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler



Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 14,57 ile Kuyaş Yatırım (KUYAS), yüzde 12,18 ile Çan2 Termik (CANTE) ve yüzde 11,24 ile Kontrolmatik (KONTR) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler



Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 802 milyar 506 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) öne çıkarken, 542 milyar 640 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 444 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

- Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,28 artarak 42,3320 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu. Geçen hafta 55,5060 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artışla 55,7690 liraya ulaştı. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,17 kazançla 53,6560 liradan alıcı buldu.