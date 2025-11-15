Emlak Konut, Enka, Sabancı, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.11.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 54.67 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 37.90 milyar TL ile Türk Altın İşletmeleri takip etti. Endeksin düşüşünde Bayındırlık ve İmar sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.28 azalışla 10,566 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 251 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 130.60 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 42.70 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.19 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10,635 ve 10,705 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,468 ve 10,371 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.41 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DİRENÇTE ZORLANDI

13.66-14.62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.23 seviyesinin altında kapanışlarda 14.00 seviyesine gerileyebilir. 14.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.00-13.60

Satım aralığı: 14.40-14.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 82.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 87.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 92.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 82.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 82.50-81.50

Satım aralığı: 92.00-88.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.043 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 474.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 435.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 474.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 520.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 435.00-427.50

Satım aralığı: 520.00-487.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 18.59 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.00-17.60

Satım aralığı: 19.40-19.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.076 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 70.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 77.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 70.00-68.50

Satım aralığı: 74.00-76.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.044 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DÜŞÜŞTE

26.44 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 23.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 23.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.40-21.80

Satım aralığı: 26.50-27.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.119 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

25.74-27.78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.04 seviyesinin altında kapanışlarda 26.50 seviyesine gerileyebilir. 27.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 26.50-26.50

Satım aralığı: 27.50-27.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 174 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 155.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 173.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 155.00-149.00

Satım aralığı: 165.00-169.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DÜŞÜŞTE

30.62 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 26.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 26.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 29.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.70-21.90

Satım aralığı: 29.25-30.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.025 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



DÜŞÜŞTE

26 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 23.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 23.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.60-21.90

Satım aralığı: 26.25-26.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 36.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 38.85 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.50-30.75

Satım aralığı: 37.00-40.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



PEGASUS



GÜÇ KAYBEDİYOR

213.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 191.43 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 204 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 201.00-196.00

Satım aralığı: 207.00-216.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 75.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 71.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 78.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 71.50-71.00

Satım aralığı: 78.50-83.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.056 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

36.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 35.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 35.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 37.54 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.25-34.75

Satım aralığı: 35.75-36.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



T.S.K.B.



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.30-11.30

Satım aralığı: 12.40-12.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



TÜPRAŞ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 201.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 199.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 191.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 199.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 204.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 191.00-184.00Satım aralığı: 204.00-206.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.96

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.158 puan arttı.



VESTEL



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 29.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 29.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 32.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.50-27.25

Satım aralığı: 32.50-34.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.14

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.