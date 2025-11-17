Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde?? Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne göre, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. Bu tarihler, özellikle tatil ve resmi program planlamaları açısından büyük önem taşıyor.
2026 Ramazan Bayramı Tarihleri
|Süreç
|Tarih
|Gün
|Ramazan Ayı Başlangıcı
|19 Şubat 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı Arifesi
|19 Mart 2026
|Perşembe (Yarım Gün)
|Ramazan Bayramı (1. Gün)
|20 Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı (3. Gün)
|22 Mart 2026
|Pazar
2026 Kurban Bayramı Tatil Takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Dini Günler Takvimi'ne göre 2026 Kurban Bayramı tatil tarihleri kesinleşti.
|Süreç
|Tarih
|Gün
|Arife Günü
|26 Mayıs 2026
|Salı (Yarım Gün Tatil)
|Bayramın 1. Günü
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba
|Bayramın 2. Günü
|28 Mayıs 2026
|Perşembe
|Bayramın 3. Günü
|29 Mayıs 2026
|Cuma
|Bayramın 4. Günü
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi