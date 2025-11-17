ARA
2026 yılı için oruç ibadetinin başlayacağı Ramazan ayının başlangıç ve Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Dini Günler Takvimi ile kesinleşti. Peki Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde?? Ramazan Bayramı tatili tarihleri


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne göre, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. Bu tarihler, özellikle tatil ve resmi program planlamaları açısından büyük önem taşıyor.  

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

SüreçTarihGün
Ramazan Ayı Başlangıcı19 Şubat 2026Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi19 Mart 2026Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı (1. Gün)20 Mart 2026Cuma
Ramazan Bayramı (3. Gün)22 Mart 2026Pazar

 2026 Kurban Bayramı Tatil Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Dini Günler Takvimi'ne göre 2026 Kurban Bayramı tatil tarihleri kesinleşti.

SüreçTarihGün
Arife Günü26 Mayıs 2026Salı (Yarım Gün Tatil)
Bayramın 1. Günü27 Mayıs 2026Çarşamba
Bayramın 2. Günü28 Mayıs 2026Perşembe
Bayramın 3. Günü29 Mayıs 2026Cuma
Bayramın 4. Günü30 Mayıs 2026Cumartesi

 

