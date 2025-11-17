Ramazan Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde?? Ramazan Bayramı tatili tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne göre, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. Bu tarihler, özellikle tatil ve resmi program planlamaları açısından büyük önem taşıyor.

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

Süreç Tarih Gün Ramazan Ayı Başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün) Ramazan Bayramı (1. Gün) 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı (3. Gün) 22 Mart 2026 Pazar

2026 Kurban Bayramı Tatil Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Dini Günler Takvimi'ne göre 2026 Kurban Bayramı tatil tarihleri kesinleşti.