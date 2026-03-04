BDDK, İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verirken, söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
12 Aralık 2024 tarihinde kuruluş izni verilmişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:
"Kurul Başkanlığının 25.02.2026 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.02.2026 tarih ve E-43890421-101.01.01-182688 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 12.12.2024 tarihli ve 11037 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen İktisat Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."