  • 15 tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ara tatil ve sömestr (15 tatil) tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kesinleşti. Peki 15 tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri


Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun geçen ders dönemine kısa bir mola vermek amacıyla yakından takip ettiği 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi resmî olarak açıklandı. 

 

 

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) $2025-2026\text{ eğitim-öğretim yılı takvimine göre}$, sömestr (yarıyıl) ve ikinci dönem başlangıç tarihleri kesinleşmiştir:

Karne Günü: Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecektir.

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): Tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

İkinci Dönem Başlangıcı: Öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre $2025-2026\text{ eğitim-öğretim yılının}$ ara tatil tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

Ara Tatil Tarihleri

I. Dönem Ara Tatili (Kasım Tatili):

Tarih Aralığı: 10- 14 Kasım 2025 { Pazartesi - Cuma}

Başlangıç: Öğrenciler, 7 Kasım 2025 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla hafta sonu ile birlikte ara tatile çıkmış olacaktır.

II. Dönem Ara Tatili (Mart Tatili):

Tarih Aralığı: 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecektir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan $2025-2026\text{ eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre}$, ikinci dönemin sona ereceği ve milyonlarca öğrencinin yaz tatiline başlayacağı tarih kesinleşmiştir.

Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra $2025-2026\text{ eğitim öğretim yılını}$ resmen tamamlayarak uzun yaz tatiline başlamış olacaktır.
