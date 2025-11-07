15 tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri

Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun geçen ders dönemine kısa bir mola vermek amacıyla yakından takip ettiği 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi resmî olarak açıklandı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) $2025-2026\text{ eğitim-öğretim yılı takvimine göre}$, sömestr (yarıyıl) ve ikinci dönem başlangıç tarihleri kesinleşmiştir:
Karne Günü: Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecektir.
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): Tatil, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.
İkinci Dönem Başlangıcı: Öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre $2025-2026\text{ eğitim-öğretim yılının}$ ara tatil tarihleri aşağıdaki gibidir:
Ara Tatil Tarihleri
I. Dönem Ara Tatili (Kasım Tatili):
Tarih Aralığı: 10- 14 Kasım 2025 { Pazartesi - Cuma}
Başlangıç: Öğrenciler, 7 Kasım 2025 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla hafta sonu ile birlikte ara tatile çıkmış olacaktır.
II. Dönem Ara Tatili (Mart Tatili):
Tarih Aralığı: 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecektir.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan $2025-2026\text{ eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre}$, ikinci dönemin sona ereceği ve milyonlarca öğrencinin yaz tatiline başlayacağı tarih kesinleşmiştir.
Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini aldıktan sonra $2025-2026\text{ eğitim öğretim yılını}$ resmen tamamlayarak uzun yaz tatiline başlamış olacaktır.