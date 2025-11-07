Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED'in yılın son toplantı tarihi

Küresel piyasaların ve yatırımcıların, 2025 yılının son para politikası kararı için ABD Merkez Bankası'na (FED) odaklanması oldukça doğaldır. FED'in bu kritik Aralık toplantısından çıkacak karar, yılın geri kalanı için piyasa yönünü belirleyecek.
ARALIK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gerçekleştirilecek olan yılın son kritik faiz toplantısının tarihleri ve kararın açıklanma zamanı kesinleşmiş durumdadır.
Küresel piyasaların merakla beklediği bu toplantı ve kararın açıklanma takvimi şöyledir:
Toplantı Tarihleri: 9 – 10 Aralık 2025
Kararın Açıklanma Günü: 10 Aralık 2025
Beklenen Açıklama Saati (TSİ): Türkiye saatiyle akşam saatleri (Genellikle 22:00 civarında açıklanması beklenmektedir.)
Bu toplantı, FED'in sadece anlık faiz kararını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda 2026 yılına yönelik para politikası duruşuna dair önemli ipuçları ve ekonomik projeksiyonları da içerecektir. Analistler, enflasyon ve istihdam verilerindeki son gelişmeleri dikkate alarak alınacak kararın piyasalar üzerindeki etkilerini yakından izleyecektir.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?
ABD Merkez Bankası (FED) Aralık ayı toplantısına yönelik piyasa beklentileri, ekonomik veriler ışığında temkinli bir iyimserlik etrafında yoğunlaşmış durumda.
Analistler ve piyasa uzmanları, FED'in 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği yılın son toplantısında küçük bir faiz indirimi ile yılı kapatabileceği yönünde tahminlerde bulunmaktadır.
Bu beklentiyi destekleyen temel ekonomik sinyaller şunlardır:
Enflasyonda Yavaşlama: Son dönemde açıklanan veriler, ABD ekonomisindeki enflasyon baskısının hafiflediğini gösteriyor. Bu durum, FED'in agresif sıkılaşma ihtiyacının azaldığına işaret ediyor.
İstihdam Piyasasında Denge Arayışı: Güçlü seyreden istihdam piyasasında görülen dengeleme sinyalleri, FED'in ekonomiyi yavaşlatma hedefine ulaştığına dair yorumları artırıyor.
Kontrollü Gevşeme İhtimali: Gelen veriler, FED'in uzun bir süredir uyguladığı sıkı para politikasının ardından, ekonomiye zarar vermeden kontrollü bir gevşeme (faiz indirimi) sürecine girebileceği yönündeki tahminleri güçlendirmektedir.