Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED'in yılın son toplantı tarihi

ARALIK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gerçekleştirilecek olan yılın son kritik faiz toplantısının tarihleri ve kararın açıklanma zamanı kesinleşmiş durumdadır.

Küresel piyasaların merakla beklediği bu toplantı ve kararın açıklanma takvimi şöyledir:

Toplantı Tarihleri: 9 – 10 Aralık 2025

Kararın Açıklanma Günü: 10 Aralık 2025

Beklenen Açıklama Saati (TSİ): Türkiye saatiyle akşam saatleri (Genellikle 22:00 civarında açıklanması beklenmektedir.)

Bu toplantı, FED'in sadece anlık faiz kararını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda 2026 yılına yönelik para politikası duruşuna dair önemli ipuçları ve ekonomik projeksiyonları da içerecektir. Analistler, enflasyon ve istihdam verilerindeki son gelişmeleri dikkate alarak alınacak kararın piyasalar üzerindeki etkilerini yakından izleyecektir.