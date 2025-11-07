10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hastaneler, bankalar, noterler açık mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitirmiştir. Bu tarih, her yıl Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ulusal yas ilan edilerek büyük bir saygı ve özlemle anılmaktadır. Bu yıl, yani 2025'te, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 87. yıldönümü anılacaktır ve 10 Kasım 2025, takvimde Pazartesi gününe denk gelmektedir.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü ulusal yas ve anma günü olmakla birlikte, resmi bir genel tatil günü değildir.

19 KASIM KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Bu durumun çalışanlar ve işverenler açısından sonuçları şunlardır:

Mesai Düzeni: Tüm kamu kurumları, okullar ve özel sektör iş yerleri normal çalışma düzenine devam eder.

Ücretlendirme: Çalışanlar için o gün çalışılması durumunda ekstra bir ücret (bayram/genel tatil mesaisi) ödenmesi söz konusu değildir. Çalışma, aylık maaş kapsamında değerlendirilir.

Bu günün önemi, mesai saati 09:05'te düzenlenen ve tüm vatandaşların katıldığı saygı duruşu ve anma törenleri ile yaşatılmaktadır.

10 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

0 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi bir genel tatil olmamasına rağmen, 2025 yılı kasım ayında bu tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Birinci Dönem Ara Tatil dönemine denk gelmektedir. Üniversitelerde MEB'e bağlı ara tatil sistemi uygulanmadığı için akademik takvime göre eğitim ve idari personel mesaisi devam eder.