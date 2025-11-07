KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? KYK 2025-2026 burs ödemesi toplu mu yapılacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme takvimi henüz kesinleşmemiştir, ancak ödemelerin başlaması için öncelikle kritik bir sürecin tamamlanması beklenmektedir.

Burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı net tarih Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz açıklanmamıştır. Ancak ödemelerin başlaması, öğrencilerin taahhütname onay süreçlerini tamamlamalarına bağlıdır.

Ön Şart: 9 Kasım'da sona erecek olan taahhütname onay sürecinin tamamen bitmesi beklenmektedir.

Ödeme Beklentisi: Geçtiğimiz yılın takvimi baz alındığında, sonuçların açıklanmasını takiben ilk ödemeler Kasım ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı.

Ödeme Şekli: İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin, ilk etapta Ekim ve Kasım aylarına ait olmak üzere iki aylık toplu ödeme almaları bekleniyor.

Ödemelerin hesaplara yatırılacağı net tarihler açıklandığında, bu bilgiyi öğrenciler için hızlıca duyuracak.