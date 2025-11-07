KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte? KYK 2025-2026 burs ödemesi toplu mu yapılacak?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, üniversite öğrencileri için büyük bir merakla beklenen önemli bir gelişme olarak açıklandı. İlk kez burs/kredi başvurusunda bulunan tüm adaylar, sonuçları öğrenerek kendilerine tanınan hakkı görmüş oldular.
KYK Taahhütname Onayı İçin Kritik Son Tarih
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından kritik bir son tarih belirlendi:
İşlem: Taahhütname Onayı
Son Tarih: 9 Kasım
Son Saat: 23:59
Hak sahibi öğrencilerin, belirtilen bu süreye kadar e-Devlet kapısı üzerinden burs veya kredi taahhütnamelerini mutlaka onaylamaları gerekmektedir. Bu süre zarfında onay işlemini tamamlamayan adayların, kazanmış oldukları burs veya öğrenim kredisi hakları iptal edilecektir.
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme takvimi henüz kesinleşmemiştir, ancak ödemelerin başlaması için öncelikle kritik bir sürecin tamamlanması beklenmektedir.
Burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı net tarih Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz açıklanmamıştır. Ancak ödemelerin başlaması, öğrencilerin taahhütname onay süreçlerini tamamlamalarına bağlıdır.
Ön Şart: 9 Kasım'da sona erecek olan taahhütname onay sürecinin tamamen bitmesi beklenmektedir.
Ödeme Beklentisi: Geçtiğimiz yılın takvimi baz alındığında, sonuçların açıklanmasını takiben ilk ödemeler Kasım ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı.
Ödeme Şekli: İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin, ilk etapta Ekim ve Kasım aylarına ait olmak üzere iki aylık toplu ödeme almaları bekleniyor.
Ödemelerin hesaplara yatırılacağı net tarihler açıklandığında, bu bilgiyi öğrenciler için hızlıca duyuracak.
KYK 2025-2026 burs ödemesi toplu mu yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, ödemeler genellikle başvurulan öğretim yılının başlangıç ayı olan Ekim ayından itibaren hesaplanarak yapılmaktadır. Bu ödeme, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca düzenli olarak devam edecektir.
Ancak, 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından öğrencilere üç aylık (Ekim, Kasım, Aralık) bir toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir resmi duyuru veya açıklama bulunmamaktadır.
Önemli Not: Ödeme takvimi, miktarları ve hesaplara yatış şekli gibi detaylara ilişkin en kesin ve güncel bilgilerin, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.