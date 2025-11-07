KPSS 2026 ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Gözler 2026 KPSS sınav tarihinde

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen yüz binlerce memur adayı ile üniversite ve lisansüstü eğitim hayali kuran öğrenciler için 2026 yılındaki merkezi sınavlara hazırlık süreci kritik bir döneme girmiştir.

Adaylar, başta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmak üzere, tüm sınavlara yönelik çalışma takvimlerini oluşturabilmek adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 Yılı Sınav Takvimine kilitlenmiş durumdadır.

KPSS 2026 ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dahil olmak üzere, $2026\text{ yılına ait}$ tüm sınavların kesin tarihleri, ÖSYM’nin resmî sınav takvimini yayımlamasının ardından netlik kazanacaktır.

KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihlerine dair ÖSYM’den henüz resmî bir duyuru gelmemiştir.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar emsal alındığında, 2025 yılı sınav takviminin 13 Kasım 2024'te açıklandığı görülmektedir. Bu örnekten hareketle, 2026 yılı sınav takviminin ve dolayısıyla KPSS tarihlerinin de önümüzdeki günler içerisinde, yani Kasım 2025 ayı içerisinde açıklanması kuvvetle beklenmektedir.

2026 YKS-ALES-DGS-MSÜ-YDS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı takviminde yer alacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) gibi önemli sınavların tarihleri, henüz yetkili kurumlarca resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki sınav takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılındaki bu merkezi sınavların da büyük olasılıkla bu yıl uygulanan tarihlere yakın bir dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.