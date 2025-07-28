2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi tercih takvimi duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, aldıkları puanlar doğrultusunda hangi üniversite ve bölümlere yöneleceklerini belirlemek üzere yoğun bir araştırma ve değerlendirme sürecine girmiş durumda. Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, adaylar geleceklerini şekillendirecek kritik kararları almak için adeta start almış olacak.

2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif olacak.

2025 YKS tercihleri nasıl yapılır?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci hız kazanıyor. Adayların bu kritik aşamada dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tercihlerini puanlarına göre değil, başarı sıralarına göre yapacak olmaları. Bu nedenle, geçen yılın başarı sıralamalarının ve YÖK Atlas verilerinin detaylı bir şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercihlerini yapabilecekler.

Adaylar mezun oldukları okul türüne ve puanlarına göre hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyip, sadece bu tablolardaki programlar arasından tercih yapabilecekler.

Tercih listesi oluşturulurken program kodu, adı, bağlı olduğu fakülte/üniversite bilgileri ve istek sırası göz önünde bulundurulacak.

YKS’de kaç tercih hakkı var?

Adaylar YKS tercihlerinde en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih listesinin ilk sıralarına, sadece çok istedikleri bölümleri, puan yeterli olmayabilir kaygısı yaşamadan yazmaları öneriliyor. Ancak, kazanılsa bile kayıt yaptırılmayacak bir bölüm tercih listesine eklenmemesi gerekiyor.

Tüm tercihler, istek sırasına göre düzenlenip, listenin genel uyumu mutlaka kontrol edilmeli.

YKS tercihleri yaparken nelere dikkat edilmelidir?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşme hayali kuran yüz binlerce öğrenci için tercih maratonu başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu doğrultusunda hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans programları için tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte üniversitelerin taban puanları ve öğrencilerin başarı sıralamaları kritik rol oynarken, "Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?" sorusunun cevabı büyük önem taşıyor.

Akademik kariyerin en kritik adımlarından biri olan üniversite tercihleri, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararların başında geliyor. Hangi üniversitede eğitim alınacağı, hangi bölümde öğrenim görüleceği ve hangi mesleğin seçileceği bu tercihlerle belirleniyor. Bu nedenle tercih yaparken dikkatli ve bilinçli hareket etmek, doğru bir gelecek planı oluşturmak için büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, adayların tercih döneminde şu konulara özellikle dikkat etmesini öneriyor:

Tercih Tarihlerini Kaçırmayın: Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercihlerinizin zamanında yapılması kritik önem taşıyor. Son dakikaya bırakmamak, olası aksaklıkların önüne geçecektir.

Gerçekçi Bir Liste Oluşturun: Sıralamanıza uygun üniversite ve bölümleri tercih etmeye özen gösterin. Sıralamanızdan çok yukarıda kalan ve yerleşme ihtimalinizin düşük olduğu bölümler yerine, sıralamanızla örtüşen ya da bir miktar altında kalan seçeneklere yönelmek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

Önceliklerinizi Belirleyin: Tercih listenizi oluştururken sadece puanları değil, kendi ilgi alanlarınızı, gelecekteki hedeflerinizi ve üniversiteden beklentilerinizi göz önünde bulundurun. Sevmediğiniz bir bölümde okumak, akademik başarınızı olumsuz etkileyebilir.

Bölüm ve Üniversiteyi İyi Araştırın: Okumak istediğiniz bölümün sadece adıyla değil, içeriğiyle, iş olanaklarıyla, akademik kadrosuyla ve üniversitenin genel eğitim kalitesiyle ilgili detaylı bir araştırma yapın. Mezunların sektördeki yerini incelemek de faydalı olacaktır.

Fiziksel Olanaklara Dikkat Edin: Üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs koşulları, yurt olanakları, ulaşım imkanları ve sosyal etkinlikler gibi fiziksel imkanlar da karar sürecinde etkili olmalı. Üniversite hayatı sadece derslerden ibaret değildir.

Ek Fırsatlara Bakın: Burs olanakları, staj imkanları, Erasmus ve diğer yurtdışı değişim programları gibi akademik ve kişisel gelişimi destekleyici fırsatların olup olmadığını kontrol edin. Bu tür olanaklar, üniversite deneyiminizi zenginleştirebilir.

Yan Dal ve Çift Anadal Seçeneklerini Öğrenin: İkinci bir alanda eğitim alma veya iki farklı diplomaya sahip olma fırsatları sunan yan dal ve çift anadal programları, üniversite tercihini daha cazip kılabilir.

Liste Sıralaması Önemli: Tercih listenizi oluştururken en çok istediğiniz bölümleri listenin en üst sıralarına yazın. Unutulmamalıdır ki yerleştirme, tercih sırasına göre yapılır ve en üstteki tercihinizden başlanarak değerlendirme yapılır.

Adaylar, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için bu kritik tercih sürecinde hem puanlarını ve başarı sıralamalarını hem de kişisel hedeflerini dikkate almalı. Uzmanlar, doğru bir tercihin, sağlam ve başarılı bir geleceğin ilk adımı olduğunun altını çiziyor.