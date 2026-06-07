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Petrol piyasasında kritik karar: OPEC+ üretimi 188 bin varil artıracak

OPEC+ üyesi 7 ülke, küresel petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek temmuz ayında günlük petrol üretimini toplam 188 bin varil artırma kararı aldı. En yüksek üretim artışı Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Petrol piyasasında kritik karar: OPEC+ üretimi 188 bin varil artıracak

Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği OPEC+ toplantısından beklenen karar çıktı. Suudi Arabistan, Rusya ve beş üretici ülke, petrol piyasasında istikrarı desteklemek amacıyla temmuz ayında üretimlerini toplam günlük 188 bin varil artırma konusunda uzlaştı. Kararın, piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.

OPEC+ petrolde üretim artışı kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, temmuzda üretimlerini beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, söz konusu ülkelerin, petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.

En fazla artış Suudi Arabistan ve Rusya'dan

Karara göre, en yüksek üretim artışı günlük 62 bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da olacak. Bu ülkeleri günlük 26 bin varillik artışla Irak ve günlük 16 bin varille Kuveyt takip edecek. Kazakistan'ın günlük üretimini 10 bin varil, Cezayir'in 6 bin varil ve Umman'ın ise 5 bin varil artırması öngörülüyor. Böylece söz konusu ülkelerin toplam üretim artışı günlük 188 bin varile ulaşacak.

Piyasa şartlarına göre karar değişebilir

Açıklamada ayrıca kararın, değişen piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı. Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 5 Temmuz'da yapılacak.

Etiketler
petrol opec Rusya suudi arabistan
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