İran'dan Hürmüz açıklaması: Gemilerden 2 milyon dolara kadar ücret alınıyor

İran'dan, dünya enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, boğazdan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar arasında geçiş ücreti alındığını belirterek, bu kalemden elde edilebilecek yıllık gelire ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz'den geçen gemilerden milyon dolarlık geçiş ücreti

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi.

Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

Ödemelerde farklı yöntemler kullanılıyor

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Küresel ticaret açısından stratejik öneme sahip

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle boğaza ilişkin açıklamalar ve bölgedeki gelişmeler, küresel enerji piyasaları ile deniz taşımacılığı tarafından yakından takip ediliyor.