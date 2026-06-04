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Yabancı yatırımcı geçen hafta hissede satışa devam etti

Yabancı yatırımcılar, 29 Mayıs ile sona eren Kurban Bayramı haftasında 91,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 134,5 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancının TL varlıklarından çıkışı devam etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı yatırımcı geçen hafta hissede satışa devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 91,1 milyon dolarlık hisse senedi, 134,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 0,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 26 Mayıs haftasında 91,1 milyon dolarlık hisse senedi, 134,5 milyon dolarlık DİBS ve 0,5 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Mayıs haftasında 41 milyar 590,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 515,6 milyon dolardan 14 milyar 421,9 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 545,8 milyon dolardan 1 milyar 542,2 milyon dolara geriledi.

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