Adalet Bakanlığı 15 bin personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin başlayacağını bildirdi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.