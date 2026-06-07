Dünya genelinde 80 ülkede 20 binden fazla girişimciyi şemsiyesi altında toplayan Entrepreneurs’ Organization (EO), Türkiye’deki faaliyetlerini artırıyor. Türkiye’de halihazırda 75 üyesi bulunan bu özel girişimcilik platformu, özel referanslarla üye kabul ediyor ve üyelerine çok özel ayrıcalıklar sağlıyor. EO Türkiye’nin başkalığını Sanem Oktar üstleniyor. 2015-2019 yılları arasında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) başkanlığı yapan Oktar, iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim.

EO Türkiye olarak 2025 sonunda küresel girişimcilik dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan “Transcend: Own AI, Own Your Future” konferansına İstanbul’da ev sahipliği yaptıklarını anlatan Oktar, “Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Amerika’dan gelen 140’ı aşkın girişimci, yatırımcı ve iş lideri, üç gün süren etkinlik boyunca İstanbul'da bir araya gelerek yapay zekâ odaklı içeriklerle dolu ilham verici bir öğrenme deneyimi yaşadı” diyor.

“Türkiye Girişimcilik Ekosistemi İçin Stratejik Bir Adım”

Etkinlik kapsamında düzenlenen paneller ve networking buluşmaları, Türkiye’deki girişimciler için uluslararası fonlara, global yatırımcılara ve deneyim sahibi girişimcilere ulaşma fırsatı sundu. EO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, İstanbul’da gerçekleşen küresel buluşmanın önemini şu sözlerle ifade ediyor:

“EO, dünyanın en geniş ve en etkili global girişimci ağlarından biri. İstanbul’da böyle büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaparak dünya çapında 140’ı aşkın girişimciyi ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu üç günlük deneyim boyunca katılımcılar yalnızca İstanbul’u keşfetmekle kalmadı; Türkiye’deki girişimcilerle ve birbirleriyle yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladı. Bu tür organizasyonlar, ülkemizin girişimcilik ekosistemi için önemli bir değer yaratıyor ve Türkiye’nin küresel girişimcilik sahnesindeki rolünü daha da güçlendiriyor.”

Bununla birlikte EO’nun dünya genelinde yürüttüğü EO Accelerator Programı ile işini büyütmek isteyen erken aşama girişimler için global bir gelişim platformu sunduklarını kaydeden Sanem Oktar, şu bilgileri veriyor: “EO Accelerator Programı’na başvurmak isteyenler, sosyal medya hesaplarımızdaki bio'daki bağlantı üzerinden başvuru formundaki gerekli bilgilerini belirterek başvurabilirler.

EO’nun girişimcilik ekosistemine sunduğu bir diğer önemli program olan GSEA (Global Student Entrepreneur Awards) ise üniversite eğitimine devam ederken kendi işini kuran genç girişimcilere yönelik dünyanın en büyük öğrenci girişimcilik yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Program kapsamında genç girişimcilere global görünürlük, mentorluk ve maddi destek sağlanıyor.”

EO 2026–2027 Accelerator ve GSEA programı

EO’nun dünya genelinde yürüttüğü EO Accelerator Programı, işini büyütmek isteyen erken aşama girişimler için global bir gelişim platformu sunuyor. Program; satış stratejisi, finans, operasyon, ekip yönetimi ve liderlik gibi temel alanlarda girişimcilerin gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Katılımcılar; eğitim, mentorluk, güçlü bir global network ve farklı sektörlerden girişimcilerle deneyim paylaşımı fırsatı bulurken, EO’nun Forum kültüründen beslenerek işlerini bir üst seviyeye taşıma imkânı elde ediyor. EO Accelerator Programı’na başvurmak isteyenler, sosyal medya hesaplarındaki bio'daki bağlantı üzerinden başvuru formundaki gerekli bilgilerini belirterek başvuru yapabiliyor.

EO’nun girişimcilik ekosistemine sunduğu bir diğer önemli program olan GSEA (Global Student Entrepreneur Awards) ise üniversite eğitimine devam ederken kendi işini kuran genç girişimcilere yönelik dünyanın en büyük öğrenci girişimcilik yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Program kapsamında genç girişimcilere global görünürlük, mentorluk ve maddi destek sağlanıyor.

Ocak ayında gerçekleşen GSEA 2026 Türkiye Finali’nde, Harvard Üniversitesi’nde bilgisayar alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Çağlar Binici, geliştirdiği AnkaGoTR girişimiyle Türkiye finalisti oldu. AnkaGoTR; Türkiye’de parçalı yapıdaki lojistik ağını daha verimli hale getirmeyi, taşıyıcıların boş dönüş oranlarını azaltmayı ve maliyet optimizasyonu sağlamayı hedefleyen yapay zekâ destekli çözümler geliştiriyor.

Çağlar Binici, Türkiye’yi Dublin’de gerçekleşen GSEA Avrupa Etabı’nda temsil etti. Avrupa aşamasını geçen finalistler ise Temmuz ayında Cape Town’da düzenlenecek Dünya Finali’nde yarışma fırsatı elde ediyor. Program kapsamında seyahat masrafları EO tarafından karşılanırken, dünya finalinde toplam 100.000 USD ödülün yanı sıra, 10 milyon izlenmeye ulaşan bir YouTube kanalında görünürlük fırsatı da sağlanıyor.

