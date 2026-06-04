Wall Street bu hissede birleşti: JPMorgan'ın yüzde 37 yükselecek dediği havacılık şirketi hangisi?

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji maliyetleri havayolu sektörünü baskılarken, Güney Amerikalı havacılık devi LatAm Airlines güçlü finansal yapısıyla öne çıkıyor.



CNBC'nin haberine göre; ABD'li yatırım bankası JPMorgan, LatAm Airlines’ı mercek altına alarak hisse için "Ağırlığı Artır" (Overweight) tavsiyesinde bulundu ve hedef fiyatını 70 dolar olarak belirledi. Bu hedef, hissenin mevcut kapanış fiyatına göre %37’lik bir yükseliş potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor.

Petrol Krizine Karşı Güçlü Bilanço Kalkanı



İran merkezli jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel benchmark olan Brent petrol vadeli işlemleri, yıl başından bu yana %61 oranında değer kazanarak varil başına 98,19 dolar seviyelerine kadar tırmandı.

Artan yakıt maliyetlerine rağmen JPMorgan, LatAm Airlines’ın bu süreci başarıyla atlatacağı görüşünde.

Bankanın analisti Mendes’e göre şirketin öne çıkan avantajları şunlar:

Finansal Esneklik: LatAm, yüksek jet yakıtı fiyatlarının getirdiği maliyet baskısını yönetebilecek güçlü bir bilançoya ve likiditeye sahip.

Kârlılık Öngörüsü: Uçak yakıtının galon maliyeti 3,3 dolar seviyesinde yatay kalsa bile, LatAm'ın yıl sonunda faiz ve vergi öncesi (EBIT) 4 milyar 268 milyon dolar kâr elde etmesi bekleniyor.

Analist Mendes’in Notu: "Sektör genelinde havacılık alanının, jeopolitik gelişmelere ve yakıt fiyatlarının zamanla dengelenmesine bağlı olarak kademeli bir yeniden değerlenme (up-side) yaşayacak alanı olduğuna inanıyoruz."

Wall Street "Al" Pozisyonunda Birleşti



JPMorgan’ın LatAm Airlines için çizdiği bu iyimser tablo, Wall Street genelinde de güçlü bir karşılık buluyor. LSEG (London Stock Exchange Group) verileri, şirketi yakından takip eden yedi analistin tamamının hisse için "Al" veya "Güçlü Al" notunu koruduğunu gösteriyor. Şirketin finansal direnci, yüksek petrol fiyatlarının yaşandığı bu dönemde yatırımcılar için güvenli bir liman sinyali veriyor.