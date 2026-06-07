ARA
DOLAR
46,09
0,12%
DOLAR
EURO
53,20
0,28%
EURO
ALTIN
6434,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Günde bin enginar soyuyor: Aylık kazancı 240 bin lirayı buluyor

Günde bin enginar soyuyor: Aylık kazancı 240 bin lirayı buluyor

Türkiye'nin önemli enginar üretim merkezlerinden Bursa'da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte enginar soyucularının yoğun mesaisi başladı. Bir işçi, günde yaklaşık bin adet enginar temizleyerek aylık 240 bin liraya varan gelir elde edebiliyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Günde bin enginar soyuyor: Aylık kazancı 240 bin lirayı buluyor

Bursa'da enginar hasadıyla birlikte sezonluk mesleklerden biri yeniden gündeme geldi. "Enginar soyucu" olarak çalışan işçiler, gün boyu binlerce enginarı tek tek temizlerken, yoğun tempolarının karşılığında aylık 240 bin liraya ulaşan kazanç sağlayabiliyor. Ancak bu gelir, büyük el emeği ve ciddi bir fiziksel dayanıklılık gerektiriyor.

 

1 Ayda 240 bin lira kazanıyor

Ayda 240 bin lira kazanıyor

Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai yaşıyor. Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor. Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi, günde bin adet enginar temizleyerek ayda en az 240 bin lira gelir elde edebiliyor.

2 Bir işçinin günlük yevmiyesi 8 bin lirayı buluyor

Bir işçinin günlük yevmiyesi 8 bin lirayı buluyor

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun inceliklerini ve kazancını paylaştı. Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, "Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor" dedi.

3 Her enginarda el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor

Her enginarda el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor

Enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünmesine rağmen ciddi bir el emeği ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, işin zorluğunu şu sözlerle anlattı: 

"İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum."

4 Sadece bu bölgede 400 bin enginar hasat ediliyor

Sadece bu bölgede 400 bin enginar hasat ediliyor

Üretim verilerine göre, yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor. Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında, sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.

5 Bursa enginar üretiminde ikinci sırada

Bursa enginar üretiminde ikinci sırada

Bursa genelindeki üretim kapasitesi ise kenti Türkiye'de zirveye ortak ediyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. Bu üretim hacmiyle Bursa, İzmir'in ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor. Kentteki enginar üretimi yoğun olarak; Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton olarak gerçekleştiriliyor.

 
Etiketler
Bursa gelir aylık kazanç enginar hasat işçi
İlgili Haberler
Mercan resifleri tehlikede: Savaş nedeniyle güney sahillerinde petrol kirliliği alarmı
Mercan resifleri tehlikede: Savaş nedeniyle güney sahillerinde petrol kirliliği alarmı
İlk ticaret ağı olduğu keşfedildi: 5 mağara ve 43 obsidyen atölyesi tespit edildi... Sırrı Paleolitik Çağ’a uzandı!
İlk ticaret ağı olduğu keşfedildi: 5 mağara ve 43 obsidyen atölyesi tespit edildi... Sırrı Paleolitik Çağ’a uzandı!
Sahilde 35 derece sıcaklıkta deniz keyfi, yaylada 10 metre kar ile mücadele
Sahilde 35 derece sıcaklıkta deniz keyfi, yaylada 10 metre kar ile mücadele
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL