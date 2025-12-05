ARA
  2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte, akademik kariyer hedefleyen yüz binlerce adayın merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri belli oldu. Peki 2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri


2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimi ile birlikte, akademik kariyer hedefleyen adayların hazırlık süreçleri resmen başlamıştır. Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) kapısını açan ve akademik personel atamalarında (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) temel yeterlilik sağlayan ALES, 2026 yılında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.

1 2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

Akademik kariyerin en kritik adımı olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için ÖSYM tarafından belirlenen ve en güncel takvimdeki sınav ve başvuru tarihleri aşağıdadır:

Sınav OturumuBaşvuru TarihleriSınav Tarihi
ALES/1 202625 Mart – 2 Nisan 202610 Mayıs 2026
ALES/2 202610 – 18 Haziran 202626 Temmuz 2026
ALES/3 20267 – 15 Ekim 202629 Kasım 2026

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı sınav takvimine göre bir yıl içerisinde üç kez düzenlenecektir:

ALES/1

ALES/2

ALES/3

Bu üç oturum, adaylara yıl içinde farklı dönemlerde sınava girme ve akademik hedeflerine ulaşma imkanı sunmaktadır.
0
