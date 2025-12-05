ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimi ile birlikte, akademik kariyer hedefleyen adayların hazırlık süreçleri resmen başlamıştır. Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) kapısını açan ve akademik personel atamalarında (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) temel yeterlilik sağlayan ALES, 2026 yılında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.
1 2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri
Akademik kariyerin en kritik adımı olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için ÖSYM tarafından belirlenen ve en güncel takvimdeki sınav ve başvuru tarihleri aşağıdadır:
|Sınav Oturumu
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|ALES/1 2026
|25 Mart – 2 Nisan 2026
|10 Mayıs 2026
|ALES/2 2026
|10 – 18 Haziran 2026
|26 Temmuz 2026
|ALES/3 2026
|7 – 15 Ekim 2026
|29 Kasım 2026