2026 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

Akademik kariyerin en kritik adımı olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için ÖSYM tarafından belirlenen ve en güncel takvimdeki sınav ve başvuru tarihleri aşağıdadır:

Sınav Oturumu Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi ALES/1 2026 25 Mart – 2 Nisan 2026 10 Mayıs 2026 ALES/2 2026 10 – 18 Haziran 2026 26 Temmuz 2026 ALES/3 2026 7 – 15 Ekim 2026 29 Kasım 2026