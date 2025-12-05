Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler Aralık Fed yılın son faiz kararında

Küresel piyasalar için en belirleyici adımlardan biri olan ABD Merkez Bankası (FED) Aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tarihi netleşti. FED'in bu yılın son faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları, sadece ABD ekonomisini değil, aynı zamanda küresel dolar likiditesini, altın fiyatlarını, döviz kurlarını ve dünya genelindeki faiz oranlarını doğrudan etkileyecektir.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Toplantı ve Karar Tarihi: FED FOMC toplantısı 10 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecektir.

Açıklanma Saati: Faiz kararı, toplantının ardından Türkiye saatiyle (TSİ) genellikle 21:00'de kamuoyuna duyurulur.

Bu kararın, hemen ertesi gün toplanacak olan TCMB'nin 11 Aralık'taki faiz kararı üzerinde de belirleyici olması beklenmektedir.

Küresel piyasaların odağındaki ABD Merkez Bankası (FED) Aralık ayı toplantısına ilişkin faiz beklentisi oldukça güçlü ve net bir yönde ilerlemektedir.

Aralık Ayı FED Faiz Beklentisi

Para piyasalarında ve ekonomist camiasında, FED'in Aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapma ihtimali oldukça yüksektir.

Piyasa Fiyatlaması: Para piyasalarında, FED'in faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 85 gibi yüksek bir ihtimalle fiyatlanmaktadır.

Temel Sebep: ABD ekonomisinde resesyon riski olmasa da, mevcut ekonomik kırılganlıklar ve enflasyonda sağlanan ilerleme, faiz indirimini destekleyen ana faktörlerdir.

Piyasa Etkisi: Faiz indirimi beklentileri, küresel hisse senedi piyasalarındaki yükseliş eğilimini desteklemeye devam etmekte, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki satış baskısının yerini yükselişlere bırakmasına zemin hazırlamaktadır.

Personel Etkisi: Kevin Hassett gibi önemli isimlerin FED başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da bu faiz indirimi beklentilerini güçlendiren unsurlardan biri olarak görülmektedir.