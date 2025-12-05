İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?

AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının başlayacağı en muhtemel dönemin Ocak ayının başları olduğu duyurulmuştur.

Ancak, sıcaklıkların Aralık ayının son haftasında kış değerlerine ineceği bilgisi, Yeni Yıla girilirken karla karışık yağmur veya yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığını teknik olarak artırmaktadır.

Yeni yıla girerken kar yağışının olması kesin bir tarih olmamakla birlikte, Ocak ayının başlangıcına yakın olması sebebiyle bu olasılıklar arasında yer almaktadır.

Daha kesin ve net bir hava tahmini için, Aralık ayının son haftalarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan günlük ve saatlik güncellemeleri takip etmek gerekmektedir.