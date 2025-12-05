İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi tarihlerde bekleniyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından gerçekleştirilen kış hazırlıkları toplantısı, milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği ilk kar yağışına dair önemli verilerin ortaya çıkmasını sağladı.
1 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından düzenlenen "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" sonrasında, İstanbul'a kar yağışının ne zaman beklendiği resmen açıklandı.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci'nin paylaştığı uzun süreli hava tahminlerine göre:
İstanbul'da Kar Yağışı İçin En Muhtemel Tarih
Yağışların mevsim normallerinde seyredeceği, ancak sıcaklıkların Aralık ayının son haftasında kış değerlerine ineceği öngörülüyor.
İstanbul'da kar yağışı için en muhtemel ve kuvvetli dönem, Ocak ayının başından Şubat ayının ortasına kadarki süre olarak belirlendi.
Bu verilere göre, İstanbul'da ilk kar yağışının görülmesi için en olası başlangıç dönemi Ocak ayının ilk günleri olarak beklenmektedir.
Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2 Yılbaşında Kar Yağışı Beklentisi
AKOM'dan yapılan açıklamada, kar yağışının başlayacağı en muhtemel dönemin Ocak ayının başları olduğu duyurulmuştur.
Ancak, sıcaklıkların Aralık ayının son haftasında kış değerlerine ineceği bilgisi, Yeni Yıla girilirken karla karışık yağmur veya yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığını teknik olarak artırmaktadır.
Yeni yıla girerken kar yağışının olması kesin bir tarih olmamakla birlikte, Ocak ayının başlangıcına yakın olması sebebiyle bu olasılıklar arasında yer almaktadır.
Daha kesin ve net bir hava tahmini için, Aralık ayının son haftalarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan günlük ve saatlik güncellemeleri takip etmek gerekmektedir.