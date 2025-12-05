Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Aralık faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların faiz beklentilerini net bir şekilde ortaya koymuştur:

Piyasa Katılımcıları Anketi Faiz Beklentileri

Gecelik Faiz Oranı Beklentisi: BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anketteki %39,15 seviyesinden %39,35'e yükselmiştir. Bu, piyasanın kısa vadeli faiz beklentilerinde hafif bir artış olduğunu göstermektedir.

Aralık Ayı Politika Faizi Beklentisi: Ankete katılan piyasa profesyonellerinin TCMB politika faizine ilişkin tahmini, bu dönemde %38,28 düzeyinde şekillenmiştir.

Bu veriler, piyasanın TCMB'nin mevcut sıkılaştırma politikasının bir miktar daha devam etmesini beklediğini ve Aralık ayı toplantısında politika faizinin bu seviye civarında belirleneceği yönünde bir beklenti olduğunu işaret etmektedir.