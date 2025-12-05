Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Aralık faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında alınan faiz kararları, ekonominin nabzını tutan ve geniş kapsamlı etkileri olan kritik kararlardır. Yılın son Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak.
1 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı tarihi şöyledir:
PPK Toplantı Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe
Bu durumda, 2025 yılının son faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü, genellikle saat 14:00'te yapılacak açıklama ile kamuoyuna duyurulacak. Bu karar, finansal piyasalar ve ekonomi için belirleyici olacakt.
2 TCMB Aralık faiz indirimi olacak mı?
Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların faiz beklentilerini net bir şekilde ortaya koymuştur:
Piyasa Katılımcıları Anketi Faiz Beklentileri
Gecelik Faiz Oranı Beklentisi: BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anketteki %39,15 seviyesinden %39,35'e yükselmiştir. Bu, piyasanın kısa vadeli faiz beklentilerinde hafif bir artış olduğunu göstermektedir.
Aralık Ayı Politika Faizi Beklentisi: Ankete katılan piyasa profesyonellerinin TCMB politika faizine ilişkin tahmini, bu dönemde %38,28 düzeyinde şekillenmiştir.
Bu veriler, piyasanın TCMB'nin mevcut sıkılaştırma politikasının bir miktar daha devam etmesini beklediğini ve Aralık ayı toplantısında politika faizinin bu seviye civarında belirleneceği yönünde bir beklenti olduğunu işaret etmektedir.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bir önceki toplantısında alınan faiz kararı, uzun bir sıkılaştırma döneminin ardından dikkat çeken bir indirim kararı olmuştur.
Kurul, bir önceki toplantıda şu kararları almıştır:
Politika Faizi İndirimi: Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmiştir (100 baz puan indirim).
Gecelik Borç Verme Faizi: Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı, yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e indirilmiştir.
Gecelik Borçlanma Faizi: Gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirilmiştir.