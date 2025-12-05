Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar?

Sağlık Bakanlığı personeli için yürütülen banka promosyonu anlaşmalarıyla ilgili gelişmeler, çalışanlar tarafından yakından izlenmeye devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı personeline yönelik beklenen banka promosyonu anlaşmasıyla ilgili en güncel durum ve ödeme beklentileri şöyledir:

Promosyon Tutarı Beklentisi

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonunun ulusal düzeyde netleşmiş kesin bir tutarı bulunmamaktadır. Ancak sendika açıklamaları, beklentinin hangi seviyede olduğunu göstermektedir:

İddia Edilen Teklif: Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde bankalar tarafından 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplamda 100.000 TL civarında bir anlaşma teklifi olduğu iddia edilmiştir.

Bu tutar, bakanlık personelinin yeni promosyon anlaşmasından beklediği miktarı göstermektedir.

Promosyon Ödemesi Yattı mı?

Promosyon ödemeleri henüz merkezi olarak yatırılmamıştır ve ödeme tarihi, il bazındaki protokollere bağlıdır:

Ödemenin kesinleşmesi, il sağlık müdürlüklerinin bankalarla yapacağı nihai protokol imzasına bağlıdır. Görüşmelerin uzaması, ödeme tarihinde gecikmeye neden olmaktadır.

Revize edilen tekliflerin kabul edilip kısa sürede sonuçlanması ve merkezi bir uzlaşma sağlanması durumunda, promosyon ödemelerinin tek seferde ve peşin olarak 2025 yılının sonunda sağlık çalışanlarının hesaplarına yatırılması beklenmektedir.