2026 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Kamu personeli olma hayali kuran milyonlarca aday için 2026 yılı oldukça kritik; zira bu yıl KPSS'nin tüm oturumları (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) uygulanacak. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle birlikte, adayların hazırlık planlarını şekillendirecek olan o önemli tarihler de gün yüzüne çıktı.
ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının beklediği maratonun tüm durakları netleşti. Bu yıl Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki tüm oturumların uygulanacak olması, milyonlarca aday için kariyer yolculuğunda kritik bir kapı aralıyor. Sınavların Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşması, adaylara hazırlık süreci için geniş bir zaman tanırken, sonuçların açıklanma takvimi de yılın son çeyreğinde atama heyecanının başlayacağına işaret ediyor.
KPSS Lisans adayları için ilk büyük sınav 6 Eylül 2026 Pazar günü Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuyla başlayacak. Bu sürece dahil olmak isteyenlerin 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Hemen ardından 12 – 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumlarıyla devam edecek olan bu sürecin sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
Ön Lisans mezunları için sınav günü 4 Ekim 2026 Pazar olarak belirlenirken, bu adaylar başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Sınavdan kısa bir süre sonra, 30 Ekim’de sonuçlarını öğrenme imkanı bulacaklar. Lise mezunu adayların katılacağı Ortaöğretim oturumu ise 25 Ekim 2026’da yapılacak. Bu oturumun başvuru süreci 27 Ağustos’ta başlayıp 8 Eylül’de sona erecek, sonuçlar ise 19 Kasım’da açıklanarak 2026 yılı KPSS takvimi büyük ölçüde tamamlanmış olacak.
Tüm adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecekler. Bu puanların merkezi atamalarda iki yıl boyunca geçerli olacağını hatırlatmakta fayda var.