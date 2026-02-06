2026 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının beklediği maratonun tüm durakları netleşti. Bu yıl Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki tüm oturumların uygulanacak olması, milyonlarca aday için kariyer yolculuğunda kritik bir kapı aralıyor. Sınavların Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşması, adaylara hazırlık süreci için geniş bir zaman tanırken, sonuçların açıklanma takvimi de yılın son çeyreğinde atama heyecanının başlayacağına işaret ediyor.