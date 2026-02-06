Borusan Next 13’üncü showroomunu açtı

Borusan Otomotiv Grubu’nun çok markalı ikinci el platformu Borusan Next’in Avcılar’daki yeni şubesinin açılışında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Next markasının 2024’te hayata geçirildiğini hatırlatarak, geçen sürede hedeflerin de ötesinde bir gelişim gösterdiğini söyledi. Tiftik, bu süreçte markanın imza attığı başarıları, önemli dönüm noktalarını ve ikinci el otomobil sektörüne ilişkin 2026 ve sonrasını kapsayan gelecek vizyonunu paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Borusan Next’i hayata geçirirken temel çıkış noktalarının, Borusan Otomotiv Grubu’nun otomotiv dünyasında 40 yılı aşkın süredir oluşturduğu güven ve premium hizmet kalitesini kullanılmış otomobil pazarına taşımak olduğunu belirten Tiftik, bu güveni ikinci el otomobil müşterisiyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda Borusan Next’in; çoklu marka, çoklu kanal ve çoklu platform yaklaşımıyla, kullanılmış otomobil ve motosiklet pazarında güvene dayalı, kaliteli hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla konumlandırıldığını söyleyen Hakan Tiftik, özellikle ikinci el piyasasında uzun süredir hissedilen kurumsallaşma boşluğunu yenilikçi satış ve pazarlama yaklaşımlarıyla doldurmak için bu markayı hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Büyüme stratejileri kapsamında geçtiğimiz aylarda önemli bir adım attıklarını hatırlatan Tiftik, dijital ikinci el araç platformu Carvak’ın satın alındığını belirterek, bu satın almayı Borusan Next’in iddiasını daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Tiftik, Carvak’ın teknoloji altyapısı ve sektörel deneyimini, Borusan Next’in uçtan uca sunduğu güvenilir ve şeffaf hizmet süreciyle birleştirerek müşteri deneyimini daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Hakan Tiftik, net rakamlara ulaşmanın her zaman kolay olmadığını ancak Türkiye’nin bu alanda ilk üç pazar arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getirdi. Türkiye’de satılan her bir sıfır kilometre otomobile karşılık neredeyse 7’nin üzerinde kullanılmış otomobil satıldığını vurgulayan Tiftik, bunun son derece büyük bir pazar anlamına geldiğini söyledi.

Borusan Otomotiv Grubu olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Tiftik, Borusan Next markasıyla da son iki yıldır Basketbol Süper Ligi sponsorları arasında yer aldıklarını ifade etti. Bu sponsorluk desteğini sürdürmeyi çok istediklerini vurgulayan Tiftik, söz konusu iş birliğinden büyük gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Kullanılmış Oto Pazarı Rekor Kırdı

Borusan Next’in performansına ve ikinci el pazarındaki dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Otomotiv Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar, son iki yılda 50 bin adedin üzerinde kullanılmış otomobil alım satım işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 60’ının premium araç markalarından oluştuğunu belirten Baydar, yakından takip ettikleri en önemli göstergelerden birinin Borusan Grubu markaları dışındaki araçların toplam satışlar içindeki payı olduğunu ifade etti. Baydar, bu oranın yüzde 55 seviyesinde gerçekleştiğini ve Borusan Next’in çok markalı platform yapısının bu tabloda belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Borusan Next’in yalnızca konvansiyonel bir ikinci el satış modeliyle değil, teknoloji merkezli bir platform yaklaşımıyla konumlandığını belirten Baydar, 100 bini aşan kayıtlı kullanıcı sayısına ulaştıklarını ve kısa vadede 1 milyon kayıtlı kullanıcı hedeflediklerini söyledi. İlker Baydar, bu hedef doğrultusunda teknoloji ve pazarlama yatırımlarını artırdıklarını, müşterilerle yalnızca araç alım satım anlarında değil, araç sahipliği yolculuğunun tamamında temas kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Güven, kalite ve kolaylık kavramlarının pazarda en çok ihtiyaç duyulan ancak hayata geçirilmesi en zor başlıklar olduğuna dikkat çeken Baydar, “servis hizmetleri bu yapının en önemli bileşenlerinden biri. Borusan Next’in kendi bünyesinde; mekanik onarımdan boyasız göçük onarımına, oto kuaförden TSE standartlarında ekspertize kadar uzanan kapsamlı servis hizmetlerini, grup dışındaki tüm markalar için de sunuyoruz. Bu kapsamda Kağıthane ve Balgat olmak üzere iki kritik lokasyonda hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımlar ve iş ortaklıklarıyla servis ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Borusan Next’in kullanılmış otomobil pazarına bakışının geçici bir büyüme hedefinden ibaret olmadığını vurgulayan Baydar, tüketicilerin aklına gelen ilk marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye pazarının büyüklüğüne işaret eden Baydar, bu pazarda anlamlı bir paya ulaşabilmek için farklı müşteri profillerine ve segmentlere hitap edebilmenin önemine dikkat çekti.

Bu doğrultuda organik büyümenin yanı sıra inorganik büyümeye de önem verdiklerini ifade eden Baydar, “dijital ikinci el araç platformu Carvak’ın satın alınması, 2025 yılı için kritik bir adım oldu. Bu satın alma; 7,5 milyon adetlik ikinci el pazarında yüzde 1–2 seviyelerinin üzerinde pazar payına ulaşabilen ilk kurumsal oyunculardan biri olma hedefimiz açısından stratejik önem taşıyordu” dedi.

İlker Baydar, 2025 yılında pazarda 7,5 milyon adet kullanılmış aracın el değiştirdiğini ve sektörün yılı yüzde 6,6’lık bir büyümeyle rekor kırarak kapattığını belirtti. Yılın ilk yarısının daha stabil geçtiğini, ikinci yarıda ise toparlanma yaşandığını söyleyen Baydar, özellikle aralık ayında hem sıfır hem de ikinci el satışlarında birbirini tetikleyen güçlü bir artış gözlemlendiğini ifade etti.

Türkiye’deki kullanılmış otomobil parkının yaş ortalamasının da yakından takip edilen bir diğer gösterge olduğunu belirten Baydar, özellikle 5 yaş ve üzeri araç oranının Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek seyrettiğini söyledi. Elektrikli araçların devreye girmesiyle birlikte 0–5 yaş aralığındaki bazı modellerin fiyat avantajlarıyla öne çıktığını ifade eden Baydar, bu dönüşümün ikinci el pazarının önümüzdeki yıllarda da yıllık yüzde 5–10 bandında büyümesini destekleyeceğini öngördüklerini kaydetti. Baydar, pazarın orta vadede 8,5 milyon adet seviyelerine ulaşmasını beklediklerini, yatırım ve büyüme planlarını da bu öngörü doğrultusunda şekillendirdiklerini dile getirdi.

Borusan Next’in karar alma süreçlerinde veri ve analiz odaklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Baydar, “Türkiye otomotiv pazarı yüksek oranda konsantre bir yapıya sahip. Türkiye’de ilk 10 il pazarın yaklaşık yüzde 75–80’ini oluşturuyor. Hâlihazırda İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı içinde Bursa, Antalya, Konya ve Samsun’da yeni şubeler açmayı ve bu genişlemeyle 2026 yılı sonuna kadar Türkiye otomotiv pazarının yüzde 80’ine erişmeyi hedefliyoruz” dedi.

Araç satışı için bulunur olmanın, araç satın alma sürecinden farklı dinamikler içerdiğine dikkat çeken Baydar, müşterilerin araç satışı söz konusu olduğunda kendilerine yakın olunmasını beklediğini vurguladı. Bu nedenle Türkiye genelinde satın alma ve ekspertiz noktalarına özel önem verdiklerini belirten Baydar, bugün itibarıyla 41 şehirde; 63’ü iş ortaklığı, 13’ü Borusan Next’e ait olmak üzere toplam 76 satın alma noktasında hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

