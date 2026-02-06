TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Ankara TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 2026 yılı kura maratonu, Şubat ayında Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki illerle hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon başvurunun yapıldığı Ankara ve İstanbul gibi mega kentler için beklenen takvimde ise sona yaklaşılıyor.
TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak nitelendirdiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 2026 Şubat ayı itibarıyla kura maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru sayısının en yüksek olduğu illerin başında gelen Ankara için heyecan dorukta olsa da, beklenen o büyük tarih için takvimler Mart ayına işaret ediyor.
TOKİ’nin haftalık yayımladığı takvime göre, Doğu Anadolu ve Karadeniz illerinin ardından kura sırası Orta Anadolu’ya geldi. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi "mega başvuru" alan iller, operasyonel süreçlerin yönetilmesi adına genellikle bölge kuralarının sonuna bırakılıyor.
Ankara Tahmini: Resmî bir tarih olmasa da, mevcut hız göz önüne alındığında Ankara kuralarının Şubat sonu veya Mart ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Başvuru Rekoru: 287 bin 94 başvuruyla Ankara, projenin en yoğun ilgi gören ikinci şehri konumunda.
Bu Haftanın Kura Takvimi
Önümüzdeki birkaç gün içinde ev sahibi olacak iller ve konut sayıları netleşti:
7 Şubat Cumartesi: Yalova (1.805 konut) ve Kırıkkale (1.736 konut)
Haftalık Durum: Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir ve Düzce illerinde çekilişler tamamlanarak hak sahipleri belirlendi.
Ödeme ve Teslimat Süreci Nasıl İşleyecek?
Kurada ismi çıkan vatandaşlar için asıl süreç, kura çekiminden sonra başlayacak:
Sözleşme ve Taksitler: Taksit ödemeleri, konutun sözleşme tarihinden bir sonraki ay başlayacak. Yani kurada çıkmak hemen ödeme yapacağınız anlamına gelmiyor; projenin ihale ve sözleşme aşamasına geçilmesi beklenecek.
Teslimat Tarihi: Proje kapsamındaki evlerin teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.
Ödeme Avantajı: Sabit taksit imkanı ve hesaplı ödeme koşullarıyla, özellikle 1 milyon 326 bin başvuruyla rekor kıran Genç Kategorisi için bu proje büyük bir fırsat sunuyor.
Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?
Ankara için açıklama geldiğinde, sonucunuzu şu kanallardan anlık olarak kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı.
Canlı Yayın: TOKİ’nin resmî YouTube kanalı üzerinden kura çekimleri saat 10.00 itibarıyla canlı izlenebilir.
TOKİ'nin Ankara için hazırladığı konut dağılım listesi, projenin ağırlık merkezinin yüksek nüfuslu batı ve güney aksları olduğunu gösteriyor. Toplamda 31.000'den fazla konutun inşa edileceği başkentte, aslan payını merkez ilçeler ve Sincan (Temelli) bölgesi alıyor.
İşte 2026 yılı itibarıyla Ankara'nın ilçe bazlı konut dağılımının kategorize edilmiş hali:
Merkez ve Yoğun Nüfuslu Bölgeler
Bu bölgeler, toplam konut sayısının yaklaşık %80'inden fazlasını oluşturuyor.
|Bölge / İlçe
|Konut Sayısı
|Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)
|21.780
|Sincan Temelli
|4.000
|Polatlı
|1.500
Gelişmekte Olan ve Diğer İlçeler
Şehir merkezinin çevresinde yer alan ve sanayi/tarım odağıyla büyüyen ilçelerde de önemli bir kontenjan ayrılmış durumda:
Beypazarı: 750 konut
Çubuk: 500 konut
Elmadağ: 500 konut
Kahramankazan: 300 konut
Nallıhan (Merkez + Çayırhan): 300 konut
Şereflikoçhisar: 200 konut
Çamlıdere: 200 konut