TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Ankara TOKİ kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak nitelendirdiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 2026 Şubat ayı itibarıyla kura maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru sayısının en yüksek olduğu illerin başında gelen Ankara için heyecan dorukta olsa da, beklenen o büyük tarih için takvimler Mart ayına işaret ediyor.

TOKİ’nin haftalık yayımladığı takvime göre, Doğu Anadolu ve Karadeniz illerinin ardından kura sırası Orta Anadolu’ya geldi. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi "mega başvuru" alan iller, operasyonel süreçlerin yönetilmesi adına genellikle bölge kuralarının sonuna bırakılıyor.

Ankara Tahmini: Resmî bir tarih olmasa da, mevcut hız göz önüne alındığında Ankara kuralarının Şubat sonu veya Mart ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Başvuru Rekoru: 287 bin 94 başvuruyla Ankara, projenin en yoğun ilgi gören ikinci şehri konumunda.