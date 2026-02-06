Hatay’ın ilk özel eğitim meslek okulu Kırıkhan’da açıldı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen destek çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı ve Sabancı Topluluğu şirketleri, eğitim yatırımlarıyla Hatay’da kalıcı iyileşmeye katkı sunmaya devam ediyor. Sabancı Vakfı’nın, Sabancı Topluluğu şirketlerinden Aksigorta, AgeSA ve Medisa’nın yabancı ortağı Ageas’ın bağışıyla Hatay’a kazandırdığı altıncı okulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Aksigorta-AgeSA-Medisa İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Açılış programı kapsamında öğrencilerin keyifli vakit geçirebileceği aktiviteler düzenlendi.

Özel eğitimle hayata ve istihdama hazırlık

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında ilk öğrencilerini kabul eden okulda, lise düzeyinde 30 öğrenci öğrenim görmeye başladı. Ageas’ın fon desteğiyle Sabancı Vakfı ve Sabancı Topluluğu şirketlerinin Hatay’daki ilk özel eğitim meslek okulu olma özelliğini taşıyan Hatay-Kırıkhan Aksigorta-AgeSA Özel Eğitim Meslek Okulu, iş hayatına hazırlamaya yönelik sunduğu eğitimlerle hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrencilerin günlük yaşam becerilerini ve mesleki yeterliliklerini güçlendirmeyi amaçlarken; mezun olduklarında aldıkları Özel Eğitim Meslek Diploması ile bağımsız bir yaşam sürmelerine de destek olmayı hedefliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Asırların Felaketi olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ımızda yalnızca binaları değil, hayatın tamamını yeniden inşa ediyoruz. Bu sürecin en güçlü dayanak noktalarından biri de hiç şüphesiz eğitimdir. Devlet–Millet el ele anlayışıyla, Valiliğimiz koordinasyonunda hayata geçirdiğimiz Afette Hatay Modeli kapsamında eğitim alanında büyük bir seferberlik yürütüyoruz. Öncelikle 927 eğitim kurumumuzu bakım ve onarımdan geçirerek evlatlarımızla buluşturduk, 145 okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık. Depremlerde yıkılan 210 okulumuzun yerine ise yalnızca 3 yıl içinde, çok daha modern, güvenli ve donanımlı 225 yeni eğitim kurumu inşa ederek Hatay’ımıza 2.506 yeni derslik kazandırdık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kırıkhan Aksigorta–Agesa Özel Eğitim Meslek Okulu, bu büyük eğitim seferberliğinin ve Hatay’ımızın küllerinden yeniden doğuşunun en somut örneklerinden biridir. İnsana yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğuna inanıyoruz. Eğitimi, geleceği inşa eden en güçlü unsur olarak görüyoruz. Bu anlamlı eğitim yatırımının Hatay’ımıza kazandırılmasında emeği geçen başta Sabancı Vakfı olmak üzere, Aksigorta ve AgeSA yetkililerine teşekkür ediyorum. Eğitimle büyüyen, umutla güçlenen Hatay’ımız, yarınlara güvenle yürümeye devam edecektir.” dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “6 Şubat depremini unutmadık. Depremin hemen ardından acil ihtiyaçların karşılanmasına odaklanarak bölgede çalışmalar yürüttük. Ancak biliyoruz ki bu acıyı anmak, aynı zamanda sorumluluğumuzu büyütmek demek. Kalıcı olarak ne yapabileceğimizi değerlendirirken, en büyük ihtiyaçlardan birinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi olduğunu görerek yola çıkmıştık. Bu doğrultuda ‘Hatay’a 3 Ayda 3 Okul’ sözümüzü tuttuk ve rekor sürede üç okulumuzu tamamladık. Ardından eğitim yatırımlarımızı sürdürerek iki okul daha kazandırdık. Bugün Kırıkhan’da, Topluluk şirketlerimiz Aksigorta, AgeSA ve Medisa’nın yabancı ortakları Ageas’ın bağışıyla açtığımız Aksigorta-AgeSA Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hatay’a kazandırdığımız okul sayısını altıya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu okul, Hatay’daki ilk özel eğitim meslek okulumuz. Burada bir okul inşa ederken aynı zamanda hayatı, umudu, güveni ve geleceği de birlikte kurabilmeyi amaçlıyoruz. Eğitim, her birey için hayata katılımın ve bağımsızlığın en güçlü anahtarı. Bu okulla hafif zihinsel yetersizliği bulunan gençlerin meslek edinerek kendi yaşamlarına yön verebilecekleri bir yol açmayı hedefliyoruz. Gençlerin üretken, bağımsız ve toplumsal hayata daha güçlü katılabilmelerini istiyoruz. Okulumuzun öğrenciler ve aileleri için bağımsızlığa uzanan umut dolu bir başlangıç olacağına inanıyor; ülkemize, eğitime ve Hatay’a hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Aksigorta-AgeSA-Medisa İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül ise şunları söyledi: “Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’da, ilk günden bu yana bölge halkının tekrar ayağa kalkması için birçok proje hayata geçirdik. Depremin ilk saatlerinden itibaren 2010 yılından beri ortaklığımızı sürdürdüğümüz Belçikalı ortağımız Ageas, bölgeye destek olmak için bizimle seferber oldu. Ageas’tan aldığımız fon ve Sabancı Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliği alanındaki güçlü rehberliği ile bu bizler için çok anlamlı projeyi hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Her çocuğun nitelikli eğitime erişiminin temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Aksigorta–AgeSA Özel Eğitim Meslek Okulu ile özel gereksinimli çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri, kendilerini güvende ve değerli hissedecekleri kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Burada sunduğumuz eğitim modelinin, çocuklarımızın yalnızca akademik gelişimlerine değil; günlük yaşam becerilerine, özgüvenlerine ve hayata daha bağımsız katılımlarına da katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Aksigorta, AgeSA ve Medisa olarak, sosyal faydayı işimizin merkezine koyuyor; bugün attığımız bu adımın çocuklarımızın yarınlarına umut ve güç katmasını diliyoruz.”