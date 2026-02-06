AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr sistemine öğrenci girişi yapılarak öğreniliyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF Güz Dönemi bütünleme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler için not dökümü ve harf notu analizi süreci başladı. Mezuniyet ya da üst dönem geçişleri için kritik olan bu notlar, AKSİS sistemi üzerinden dijital olarak takip edilebiliyor.

İşte AUZEF sınav sonuçları, harf notu karşılıkları ve geçme şartlarına dair kapsamlı rehber:

AUZEF Harf Notu Sorgulama Adımları

Notlarınızı ve akademik başarı durumunuzu öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Giriş: aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın.

Sekme Seçimi: Sol menüde yer alan "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)" sekmesine tıklayın.

Sorgulama: "Notlar / Transkript" bölümüne girerek ders bazlı harf notlarınıza ve genel ortalamanıza (GNO) ulaşın.