AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 AUZEF geçme notu kaç?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için beklenen gün geldi. 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi bütünleme (telafi) sınavlarının sonuçları bugün, 6 Şubat 2026 itibarıyla resmen ilan edildi.
AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr sistemine öğrenci girişi yapılarak öğreniliyor.
AUZEF Güz Dönemi bütünleme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler için not dökümü ve harf notu analizi süreci başladı. Mezuniyet ya da üst dönem geçişleri için kritik olan bu notlar, AKSİS sistemi üzerinden dijital olarak takip edilebiliyor.
İşte AUZEF sınav sonuçları, harf notu karşılıkları ve geçme şartlarına dair kapsamlı rehber:
AUZEF Harf Notu Sorgulama Adımları
Notlarınızı ve akademik başarı durumunuzu öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Giriş: aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın.
Sekme Seçimi: Sol menüde yer alan "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)" sekmesine tıklayın.
Sorgulama: "Notlar / Transkript" bölümüne girerek ders bazlı harf notlarınıza ve genel ortalamanıza (GNO) ulaşın.
Harf Notu Karşılıkları ve Geçme Koşulları
AUZEF’te bir dersten başarılı sayılabilmek için sadece sınav puanı değil, harf notunun ağırlığı ve baraj puanları da büyük önem taşıyor.
2026 Yılı Harf Notu Tablosu:
AA (4.00) - BA (3.50) - BB (3.00) - CB (2.50) - CC (2.00): Koşulsuz başarılı notlardır.
DC (1.50) - DD (1.00): Koşullu başarılı notlardır. Genel Not Ortalamanız (GNO) 2.00 ve üzerindeyse bu derslerden geçmiş sayılırsınız.
FF (0.00): Başarısız. Bu dersin bir sonraki yıl tekrar alınması zorunludur.
Kritik Baraj Puanları:
Açıköğretim Programları: Final/Bütünleme sınavından en az 40 alma zorunluluğu.
Uzaktan Öğretim Programları: Final/Bütünleme sınavından en az 50 alma zorunluluğu.
HBN Alt Sınırı: Ham Başarı Notu 35'in altında kalan öğrenciler, sınav puanı ne olursa olsun doğrudan FF alarak başarısız sayılırlar.
2026 Bahar Dönemi Sınav Takvimi
Bütünleme sonuçlarının ardından gözler yeni dönem tarihlerine çevrildi. Planlamanızı şu tarihlere göre yapabilirsiniz:
Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026
Not Hesaplama Formülü: Başarı Notu = (Vize Notu x %40) + (Final/Bütünleme Notu x %60)