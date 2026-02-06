MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Gözler 2026 MSÜ sınav giriş yerlerinde

İşte MSÜ 2026 sınav takvimi ve teknik detaylar:

MSÜ Sınav Saati ve Süresi

Sınav Başlangıcı: 10.15

Sınav Süresi: 165 Dakika (2 saat 45 dakika)

Sınav Bitişi: 13.00

Kritik Uyarı: ÖSYM'nin "15 dakika kuralı" gereği, adayların en geç saat 10.00'da sınav binalarına giriş yapmış olmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun binalara alınmayacaktır.