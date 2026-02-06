MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Gözler 2026 MSÜ sınav giriş yerlerinde

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) normal ve geç başvuru süreçleri tamamlandı. Şimdi ise binlerce adayın dikkati, hazırlıklarını tamamlayacakları sınav gününe ve sınav giriş yerlerinin ilan edileceği tarihe kilitlenmiş durumda.
İşte MSÜ 2026 sınav takvimi ve teknik detaylar:
MSÜ Sınav Saati ve Süresi
Sınav Başlangıcı: 10.15
Sınav Süresi: 165 Dakika (2 saat 45 dakika)
Sınav Bitişi: 13.00
Kritik Uyarı: ÖSYM'nin "15 dakika kuralı" gereği, adayların en geç saat 10.00'da sınav binalarına giriş yapmış olmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen adaylar, her ne sebeple olursa olsun binalara alınmayacaktır.
Unutmayın: MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu puanın askeri mülakatlar ve yerleştirmeler için kullanılabilmesi için adayların aynı zamanda 2026-YKS başvurularını da (6 Şubat - 2 Mart) tamamlamış olmaları zorunludur.
MSÜ Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve 2026 takvimi göz önüne alındığında:
Tahmini Tarih: Sınav giriş yerlerinin 16 Şubat 2026 haftasında (muhtemelen 18-20 Şubat civarı) açıklanması bekleniyor.
Nasıl Sorgulanır? Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden belgelerine ulaşabileceklerdir.
Sınava girebilmek için adayların şu iki belgeyi mutlaka yanlarında bulundurması şarttır:
Sınav Giriş Belgesi: Üzerinde fotoğraf bulunan renkli veya siyah-beyaz çıktı.
Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı, soğuk damgalı T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanları sadece çipli kartlarla değiştirilmemişse ve fotoğraflıysa kabul edilir).