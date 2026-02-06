YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026-YKS maratonu resmen başladı. 6 Şubat itibarıyla erişime açılan başvuru sistemi, sınav takvimi ve güncellenen sınav ücretleri adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Başvuru ve Sınav Takvimi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.30’da başladı ve 2 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında açık olacak. Büyük sınav ise Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek.
20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) uygulanırken, 21 Haziran sabahı Alan Yeterlilik Testleri (AYT), aynı günün öğleden sonrasında ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
YKS Sınav Ücretleri ve Ödeme Detayları
2026 yılı için belirlenen sınav ücreti her bir oturum (TYT, AYT ve YDT) için 700,00 TL olarak açıklandı. Adaylar, katılmak istedikleri oturum sayısına göre toplam ücreti ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yatırabilecek. Özellikle Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapacak adayların şube veya ATM yerine sadece mobil ve internet bankacılığını kullanmaları gerektiği vurgulanırken, diğer bankalarda ATM ve internet bankacılığı kanalları aktif olarak kullanılabilecek.
Başvuru Yöntemi ve Önemli Uyarılar
Başvuru işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla bireysel olarak yapılabileceği gibi, ÖSYM başvuru merkezlerinden de gerçekleştirilebiliyor. MSÜ sınavına giren adayların da yerleştirme işlemlerine dahil olabilmek için YKS başvurusu yapmaları zorunlu tutuluyor. Ayrıca, daha önce mezun olmuş adayların e-Devlet üzerindeki mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri ve eksik bilgi olması durumunda üniversiteleriyle iletişime geçerek sisteme işletmeleri büyük önem taşıyor.
YKS Anlaşmalı Bankalar ve Tahsilat
Ödemeler için Akbank, Albaraka Türk, Finansbank, Kuveyt Türk, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım ve Yapı Kredi gibi bankaların dijital kanalları kullanılabilir. Banka şubelerine giden adayların, eğer şube yakınında para yatırmalı bir ATM varsa, işlemlerini bu cihazlar üzerinden yapmaları yönünde yönlendirilebileceği de kılavuzda belirtilen detaylar arasında yer alıyor.