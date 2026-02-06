YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru kılavuzu yayınlandı

YKS Sınav Ücretleri ve Ödeme Detayları

2026 yılı için belirlenen sınav ücreti her bir oturum (TYT, AYT ve YDT) için 700,00 TL olarak açıklandı. Adaylar, katılmak istedikleri oturum sayısına göre toplam ücreti ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yatırabilecek. Özellikle Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapacak adayların şube veya ATM yerine sadece mobil ve internet bankacılığını kullanmaları gerektiği vurgulanırken, diğer bankalarda ATM ve internet bankacılığı kanalları aktif olarak kullanılabilecek.