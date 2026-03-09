1 Mart'ta gerçekleştirilen yoğun sınav maratonunun ardından, binlerce aday için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte, sonuçların ilan edileceği tarih de kesinlik kazandı.
MSÜ 2026 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre, 2026-MSÜ sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü kamuoyuna duyurulacak.
Sınav sonuçları genellikle sabah 10.00 itibarıyla erişime açılmaktadır; ancak ÖSYM'nin zaman zaman gün içinde farklı saatlerde de açıklama yapabildiğini hatırlatmakta fayda var.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Sonuçlar açıklandığı andan itibaren herhangi bir belge gönderilmeyecek, adaylar puanlarını dijital ortamdan öğrenecekler:
Sorgulama Ekranı: sonuc.osym.gov.tr adresinden.
Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi.
Mobil Erişim: ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek.
Puanlardan Sonraki Kritik Süreç
MSÜ puanınız belli olduktan sonra asıl süreç başlayacak:
Tercih İşlemleri: Puanları barajı geçen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde okul tercihlerini yapacak.
Seçim Aşamaları: Tercihleri kabul edilenler; fiziksel yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu aşamalarına davet edilecek.