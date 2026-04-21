22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan tatili kaç gün sürecek?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tatil takvimi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 22 Nisan’ın tatil kapsamında olup olmadığı ve 23 Nisan tatilinin kaç gün süreceği merak edilirken, çalışanlar ve öğrenciler detayları araştırıyor. 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan tatili ne kadar sürecek? İşte yanıtı…
1 23 Nisan tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu sebeple resmi kurumlar ve okullar 23 Nisan'da kapalı olacak.
2 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
22 Nisan, tatil takviminde yer almadığı için normal çalışma düzeni geçerli olacak. Bu kapsamda 22 Nisan Çarşamba günü mesai tam gün sürecek, okullarda eğitim devam edecek ve kamu kurumları hizmet vermeyi sürdürecek.