23 Nisan bankalar açık mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bankaların çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle şubelerin açık olup olmayacağı ve işlemlerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? Banka şubeleri yarın hizmet verecek mi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
2 23 Nisan'da havale EFT işlemleri yapılacak mı?
23 Nisan tarihinde bankacılık işlemleri dijital olarak yürütülebilecek.
Buna göre, aynı banka dahilindeki havale işlemleri gün boyu yapılabilecek.
Farklı bankalar arasındaki EFT işlemleri ise 23 Nisan tarihinde yapılamayacak. Bu tarihte verilen talimatlar ilk iş günü olan 24 Nisan Cuma sabahı hesaplara yansıyacak.
Öte yandan FAST sistemi üzerinden para transferi işlemleri 23 Nisan’da da yapılabilecek.