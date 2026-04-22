Kalyon Güneş Teknolojileri yeni sözleşmeyi duyurdu

BIST 100, BIST Yıldız, BIST Sınai endekslerinde yer alan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yurtiçi bir şirketle güneş paneli satışına yönelik 505,6 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.


Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada, şirket ile yurtiçinde yerleşik bir firma arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin yeni bir sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Açıklamaya göre sözleşme bedeli KDV hariç 505.597.002,30 TL olarak belirlenirken, söz konusu panellerin 2026 yılının ilk yarısına kadar teslim edilerek hasılata yansıtılmasının planlandığı ifade edildi. Yapılan anlaşmanın şirketin cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 505.597.002,30 TL olup, 2026 yılı ilk yarısına kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.

