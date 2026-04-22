Dev banka portföyünü büyütmeye devam ediyor: Bitcoin'de 78 bin dolar sınırı aşılıyor

Küresel finansın devlerinden Morgan Stanley, dijital varlık stratejisini vites yükselterek sürdürüyor. Banka, son yaptığı hamleyle yaklaşık 16,43 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin daha satın alarak kendi spot Bitcoin ETF’i olan MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) üzerindeki ağırlığını artırdı.

Nisan 2026 itibarıyla gerçekleşen bu alım, bankanın kripto piyasasına olan güveninin taze bir kanıtı niteliğinde.

İşte fonun güncel durumu:

Toplam Varlık: Yeni alımla birlikte fon bünyesindeki Bitcoin miktarı 1.820,6 BTC'ye ulaştı.

Fon Büyüklüğü: MSBT'nin toplam piyasa değeri 138,1 milyon dolar seviyesine çıktı.

Maliyet Avantajı: %0,14 gibi oldukça düşük bir gider oranıyla piyasaya giren MSBT, BlackRock ve Fidelity gibi devlerin yanında "banka destekli ilk spot ETF" olma özelliğiyle rekabet ediyor.

Analistler, Morgan Stanley'nin bu adımının bir başlangıç olabileceğini ve bankanın geniş danışman ağının (yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık varlık yönetimi) bu ETF'i müşterilerine daha aktif sunmasıyla girişlerin katlanarak artabileceğini öngörüyor.

Diğer taraftan Bitcoin cephesinde bugün oldukça hareketli ve pozitif bir tablo hakim. Fiyat 78 bin dolar seviyesini test ederek son 10 haftanın zirvesine ulaşmış durumda.

Piyasalardaki en büyük itici güç, Orta Doğu'dan gelen olumlu haberler. ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin süresiz olarak uzatılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin azalması, "jeopolitik risk primini" düşürdü. Bu durum, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan talebi hızla artırdı.