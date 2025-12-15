33. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? Adayların gözü 33. Dönem Polislik başvurusunda

Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru kılavuzu henüz yayınlanmamış olsa da, geçmiş dönemlere dayanarak belirlenen ve adayların hazırlıklı olması gereken genel başvuru şartları detaylı olarak aşağıda sunulmuştur. Kesin şartlar, kılavuzun yayınlanmasıyla netlik kazanacaktır.

Temel Nitelikler ve Eğitim Şartları

Vatandaşlık: T.C. vatandaşı olmak.

Eğitim Durumu: Lisans veya önlisans mezunu olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Şartı

Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak:

Lisans Mezunları: KPSS P3 puan türünden en az 60,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Önlisans Mezunları: 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans P93 puan türünden en az 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Yaş, Boy ve Beden Kitle Endeksi (BMİ) Şartları

Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

Boy Sınırı:

Kadınlar için 162 cm'den kısa olmamak.

Erkekler için 167 cm'den kısa olmamak.

BMİ: Beden Kitle Endeksi (BMİ) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Adli ve Disiplin Şartları

Hapis Cezası: Kasten işlenen bir suçtan dolayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Belirtilen Suçlardan Mahkûm Olmamak: Affa uğramış olsa dahi, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi katalog suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden bir soruşturma/kovuşturma bulunmamak.

Genel Ahlak ve Fuhuş: Genelev, randevuevi vb. yerlerde çalışmış veya aracılık yapmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı yayın/materyal üretmekten mahkûm olmamak, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında adlî veya idarî soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak.

Siyasi Parti Üyeliği: Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.

Diğer Disiplin Şartları: Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak ve Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Sağlık ve Güvenlik Şartları

Sağlık Durumu: Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Silah Taşıma: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Madde Kullanımı: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Güvenlik: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.